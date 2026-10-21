Germania va primi ultimele 6 miliarde de euro din fondul UE de redresare post-COVID. Finanțarea totală depășește 30 de miliarde

Comisia Europeană a aprobat miercuri plata ultimei tranșe de 6 miliarde de euro către Germania, din fondul european de redresare post-pandemie, ridicând finanțarea totală acordată Berlinului la 30,3 miliarde de euro. Banii au fost alocați în schimbul unor reforme și investiții în domenii precum energia verde, transporturile, eficiența energetică și digitalizarea.

Comisia Europeană a aprobat miercuri ultima tranşă, de 6 miliarde de euro, către Germania din fondul Uniunii Europene pentru redresare în urma pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres.

UE a instituit, în 2021, Mecanismul de redresare şi rezilienţă (MRR), în valoare de 573 de miliarde de euro, pentru a ajuta statele membre să se redreseze economic în urma pandemiei.

Până la sfârşitul lunii septembrie, statele membre au putut solicita alocări din acest fond, în schimbul unor reforme menite să crească rezilienţa economiei europene. Această plată finală ridică la 30,3 miliarde de euro valoarea totală a finanţării primite de Germania prin intermediul MRR.

Germania a implementat 'reforme şi investiţii în domenii precum tranziţia ecologică a infrastructurii de transport şi energetice, eficienţa energetică a locuinţelor, digitalizarea sistemului de sănătate şi a administraţiei publice', a precizat Comisia.

Investiţiile au inclus reabilitarea energetică a peste 36.000 de clădiri, achiziţia de autobuze electrice şi staţii de încărcare, precum şi sprijinirea proceselor şi infrastructurii digitale în peste 1.600 de spitale.

România mai are de încasat peste 6,4 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), sumă aferentă ultimelor două cereri de plată. Cererea nr. 5 are o valoare de 2,084 miliarde de euro, iar cererea nr. 6 însumează 4,347 miliarde de euro.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Finanțelor în octombrie 2026, România a încasat până în prezent aproximativ 13,27 miliarde de euro, dintr-o alocare totală de 19,7 miliarde de euro.

Editor : M.I.