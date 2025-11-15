Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare”

Administrația Trump a aprobat posibila vânzare a unor rachete standard în valoare de până la 3,5 miliarde de dolari către Germania, care lucrează la creșterea propriilor capacități militare, potrivit Bloomberg.

Berlinul a solicitat să achiziționeze până la 173 de rachete Standard Missile 6 (SM-6) Block I și 577 de rachete Standard Missile 2 Block IIIC, ambele produse de RTX Corp. , precum și echipamente aferente, conform anunțului făcut vineri de Agenția de Cooperare în Securitate și Apărare (DSCA).

Vânzarea ar ajuta Germania să răspundă „amenințărilor actuale și viitoare prin furnizarea de capabilități integrate de apărare aeriană și antirachetă, care pot fi desfășurate de pe viitoarele lor nave de luptă de suprafață din clasa F127 echipate cu sistemul de arme Aegis”, precum și să-i îmbunătățească capacitatea de a opera alături de forțele armate americane și ale altor aliați, conform declarației DSCA.

Cifra de miliarde de dolari reprezintă o valoare potențială maximă. Guvernul german și contractorii din domeniul apărării care fabrică sistemele trebuie încă să negocieze termenii contractuali, iar Congresul ar putea bloca o vânzare.

Oficialii americani au presat membrii europeni ai NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului, inclusiv furnizarea de arme Ucrainei.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, le-a spus aliaților la Bruxelles, în octombrie, că o Europă puternică ar trebui să descurajeze Rusia de la noi agresiuni, iar aliații au convenit în iunie să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% în total, cu 3,5% pentru așa-numita apărare dură.

Editor : Ș.R.