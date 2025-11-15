Live TV

Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare”

Data publicării:
ADEX 2025 Opens In Goyang With Record Global Participation, Seoul, South Korea - 20 Oct 2025
Standul RTX de la expoziția din domeniul aerospațial și al apărării din Coreea de Sud. Foto: Profimedia

Administrația Trump a aprobat posibila vânzare a unor rachete standard în valoare de până la 3,5 miliarde de dolari către Germania, care lucrează la creșterea propriilor capacități militare, potrivit Bloomberg.

Berlinul a solicitat să achiziționeze până la 173 de rachete Standard Missile 6 (SM-6) Block I și 577 de rachete Standard Missile 2 Block IIIC, ambele produse de RTX Corp. , precum și echipamente aferente, conform anunțului făcut vineri de Agenția de Cooperare în Securitate și Apărare (DSCA).

Vânzarea ar ajuta Germania să răspundă „amenințărilor actuale și viitoare prin furnizarea de capabilități integrate de apărare aeriană și antirachetă, care pot fi desfășurate de pe viitoarele lor nave de luptă de suprafață din clasa F127 echipate cu sistemul de arme Aegis”, precum și să-i îmbunătățească capacitatea de a opera alături de forțele armate americane și ale altor aliați, conform declarației DSCA.

Cifra de miliarde de dolari reprezintă o valoare potențială maximă. Guvernul german și contractorii din domeniul apărării care fabrică sistemele trebuie încă să negocieze termenii contractuali, iar Congresul ar putea bloca o vânzare.

Oficialii americani au presat membrii europeni ai NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului, inclusiv furnizarea de arme Ucrainei.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, le-a spus aliaților la Bruxelles, în octombrie, că o Europă puternică ar trebui să descurajeze Rusia de la noi agresiuni, iar aliații au convenit în iunie să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% în total, cu 3,5% pentru așa-numita apărare dură.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Traian-Berbeceanu01
2
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată
Digi Sport
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fetita
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de...
trans siberian ruta blocata pod prabusit
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată trans-siberiană a...
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Primele imagini cu explozia dintr-o garsonieră din Balș, în urma...
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Ultimele știri
Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri. Ce i se reproșează cancelarului
Nicușor Dan: Într-un moment în care societatea are nevoie de reconciliere, Biserica ne arată calea spre renaştere şi reconstrucţie
Raluca Turcan: Nu exclud un blat PSD-AUR la Capitală. Câștigarea de către suveraniști ar fi un fiasco politic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Police officers at the Munich Oktoberfest 2025
Descoperirea unei bombe din cel de-Al Doilea Război Mondial a dus la evacuarea a 21.000 de persoane în Germania
donald trump
Donald Trump va da în judecată BBC. Președintele american anunță că va cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari
Vânzător stradal Turcia
O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul după ce au consumat mâncare preparată pe stradă. Soțul ei, la ATI
sua-elvetia-tarife
Donald Trump a fost de acord să reducă semnificativ tarifele vamale pentru Elveția. Ce vor obține SUA la schimb
avion f-35 in zbor
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost consilier NATO: România ar putea găzdui arme nucleare americane
Partenerii noștri
Pe Roz
Eddie Murphy, apariție rară alături de frumoasa soție și de 7 din cei 10 copii ai lui: "Nu mi-am imaginat...
Cancan
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris...
Fanatik.ro
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cine e Carmen Andreea Herea, jucătoarea care a realizat performanța carierei la 19 ani. E noua stea de aur a...
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
Cât timp se ține slănina la sare ca să nu mucegăiască peste iarnă
Digi FM
Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, anunț neașteptat pe rețelele sociale: „Prima zi a uneia dintre cele...
Digi Sport
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Hilaria Baldwin, adevărul despre căsnicia cu Alec: „Mergem la terapie pentru a depăși diferența de vârstă”
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
O nouă teorie îi pune pe gânduri pe astrofizicieni. Când s-ar putea prăbuși Universul
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Kate Hudson, din nou în lumina Oscarurilor, la 25 de ani după prima ei nominalizare: "Am învățat să mă bucur...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA