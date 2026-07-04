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Germania. Zeci de mii de manifestanţi s-au adunat la Erfurt, pentru a împiedica desfăşurarea congresului partidului AfD

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Demonstrații Erfurt
Foto: Profimedia
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Mii de manifestanţi antifascişti s-au adunat sâmbătă la Erfurt, în estul Germaniei, blocând principalele artere rutiere şi perturbând transportul public, cu scopul de a determina anularea congresului anual al partidului de extremă dreapta AfD.

Aproximativ 20.000 de persoane s-au îndreptat spre acest oraş în convoaie uriaşe de autobuze, potrivit poliţiei, pentru a protesta împotriva partidului Alternativa pentru Germania (AfD), care a preluat conducerea în sondajele naţionale, potrivit Le Figaro. 

Alianţa contra-manifestanţilor, denumită „Rezistenţa”, a blocat accesul în aglomerarea urbană, unii manifestanţi coborând în rapel de pe un pod de autostradă, în timp ce mai multe grupuri se adunau pe principalele străzi şi pieţe din centrul oraşului, potrivit jurnaliştilor AFP. Cu toate acestea, majoritatea delegaţilor AfD au reuşit să ajungă la centrul unde urma să aibă loc congresul partidului, a precizat poliţia. Acesta a început la ora stabilită.

Primele ore ale manifestaţiilor s-au desfăşurat paşnic. Au fost semnalate doar câteva ciocniri minore, în condiţiile în care mii de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a asigura securitatea congresului. „Exprimarea opiniilor este legitimă (...) violenţa şi distrugerile nu sunt”, a subliniat vineri, într-un mesaj video, primarul din Erfurt, Andreas Horn, membru al partidului CDU (dreapta).

Pe ordinea de zi se află realegerea copreşedinţilor AfD, Alice Weidel şi Tino Chrupalla, care au transformat acest partid anti-imigraţie şi pro-rus în prima forţă de opoziţie a ţării în cadrul alegerilor parlamentare din 2025.

Pentru detractorii partidului AfD, combaterea acestui partid este o datorie, având în vedere povara trecutului nazist şi eforturile, în opinia lor, de a pune capăt politicii Germaniei privind memoria şi pocăinţa. Unii consideră că organizarea congresului AfD la Erfurt, chiar în ziua în care se împlinesc 100 de ani de la un congres nazist trist de faimos care a avut loc la Weimar, în imediata apropiere, reprezintă o provocare deliberată, lucru pe care formaţiunea îl neagă, invocând o coincidenţă a calendarului.

La deschiderea congresului, Tino Chrupalla i-a atacat pe manifestanţi, afirmând că aceştia fuseseră „aduşi aici din toată ţara cu camioane de către partidele establishmentului”. „Ei protestează împotriva procesului democratic de luare a deciziilor. Ei cred că sunt singurii care deţin democraţia”, a declarat el în discursul său.

Unii membri ai partidului AfD păreau aproape să se bucure la perspectiva unei confruntări. „Numărătoarea inversă către războiul civil din Erfurt a început”, a scris săptămâna aceasta pe X deputata AfD Beatrix von Storch, adresându-se adversarilor săi: „Voi nu aveţi decât violenţa. Noi avem argumentele”.

În Germania, criza migraţiei din 2015, atacurile islamiste, infracţiunile comise de străini şi o criză profundă a modelului economic german au alimentat popularitatea extremei drepte, în special în estul ţării. AfD poate chiar spera să preia controlul asupra unuia sau chiar a două landuri (state) din est în septembrie, cu ocazia alegerilor regionale, ceea ce ar fi o premieră.

Editor : Sebastian Eduard

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