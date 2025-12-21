Gest macabru la bordul unui avion. Familie britanică, acuzată că s-a îmbarcat alături de cadavrul bunicii

Un avion care circula pe ruta Malaga - Londra Gatwick a fost recent scena unui incident bizar. Mai mulţi pasageri au acuzat o familie britanică că a urcat la bord alături de cadavrul bunicii, o femeie de 89 de ani, pretinzând că aceasta dormea, relatează presa internaţională.

Potrivit Daily Mail, femeia a fost urcată în avion într-un scaun cu rotile de către cinci dintre rudele sale. Când au fost întrebaţi despre starea femeii în momentul îmbarcării, rudele ar fi asigurat personalul de la sol că aceasta nu se simţea bine şi că pur şi simplu adormise.

Ziarul britanic a dezvăluit că unii martori susţin că au auzit rudele justificând situaţia în faţa angajaţilor, spunând: „Este în regulă, este doar obosită” şi chiar au adăugat: „Este în regulă, suntem medici”.

Planul părea să funcţioneze iniţial, deoarece grupul a reuşit să o aşeze pe femeie pe un scaun din spatele avionului. Cu toate acestea, când avionul era pe punctul de a decola, puţin după ora locală 11:00, echipajul de cabină a realizat că pasagera murise, astfel că a fost necesară oprirea avionului înainte de a părăsi pista.

Petra Boddington, una dintre pasagere, a declarat pentru Daily Mail că nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat: „Ce-au gândit astăzi angajaţii cpmpaniei aeriene de la sol? Au întrebat familia de cinci ori dacă femeia se simte bine, dar era clar că nu era aşa!” Boddington a descris că, la prima vedere, femeia părea „deja decedată într-un scaun cu rotile”.

Pasagera a sugerat că motivaţia familiei ar fi putut fi de natură financiară: „De ce i s-ar fi permis să urce la bordul avionului şi să perturbe planurile tuturor... doar pentru a scuti familia de costurile repatrierii? Dacă aş fi fost beată, nu m-ar fi lăsat să urc la bord, dar se pare că, dacă eşti mort, nu e nicio problemă”.

O altă pasageră, Tracy-Ann Kitching, şi-a exprimat nemulţumirea pe reţelele de socializare, subliniind şi responsabilitatea serviciului de asistenţă specială pentru pasagerii cu mobilitate redusă. „Am văzut-o fiind urcată în avion; cineva îi ţinea capul când au trecut pe lângă mine! Un medic de la bord a confirmat că era deja moartă când au aşezat-o”, a spus ea.

Citește și:

„Iluzia americană a dronelor”. De ce lecțiile războiului din Ucraina nu se aplică unui conflict SUA-China

Ca răspuns la acuzaţiile pasagerilor, un purtător de cuvânt al operatorului aerian easyJet a negat că unei persoane decedate i s-ar fi permis să fie îmbarcată. Compania aeriană a asigurat că pasagera avea un certificat de aptitudine pentru zbor (fit to fly) şi că era în viaţă atunci când s-a îmbarcat în avion.

„Zborul s-a întors la stand înainte de decolare din cauza unui pasager care avea nevoie de asistenţă medicală urgentă. Zborul a fost întâmpinat de serviciile de urgenţă, dar, din păcate, pasagerul a decedat”, a precizat compania aeriană.

Garda Civilă din Malaga a confirmat că ofiţerii săi s-au deplasat la aeronavă şi că femeia a fost declarată decedată în interiorul avionului, care urma să decoleze joi, puţin după ora locală 11:00.

Incidentul a provocat o întârziere de aproximativ 12 ore, iar zborul a decolat în cele din urmă abia la ora 23:47. Nu au fost efectuate arestări în rândul membrilor familiei.

Editor : C.A.