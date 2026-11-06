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Ginerele lui Trump a prezentat cinci obiective pentru un cadru de securitate european înainte de discuțiile de pace Rusia - Ucraina

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Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Rusia vs Ucraina. Foto: Profimedia
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Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și negociator principal, a prezentat joi, 5 noiembrie, cinci obiective pentru un cadru de securitate european mai amplu, în perspectiva discuțiilor de pace mediate de SUA între Ucraina și Rusia, care vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi, relatează Kyiv Post.

Într-o declarație publicată pe X, Kushner a afirmat că Trump a purtat discuții avansate cu mai mulți lideri europeni cu privire la stabilirea unor acorduri de securitate pe termen lung menite să prevină conflictele viitoare.

Propunerea vine în urma negocierilor desfășurate la Bruxelles, la care au participat Ucraina, NATO, Uniunea Europeană și alți parteneri europeni.

„Obiectivul nostru este să elaborăm măsuri concrete care să răspundă preocupărilor legate de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor conflicte viitoare și să creeze un mediu de securitate mai stabil și mai previzibil”, a scris Kushner.

Kushner a prezentat cinci obiective principale:

  • Consultări permanente în materie de securitate.
  • Comunicare fiabilă în situații de criză.
  • O mai mare transparență în domeniul militar.
  • Măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare.
  • Un cadru durabil pentru securitatea și stabilitatea europeană.

El a afirmat că Europa și Rusia s-au străduit timp de mai bine de trei decenii să stabilească acorduri de securitate durabile, iar războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei a complicat și mai mult această provocare.

Propunerile vizează crearea unor mecanisme de comunicare regulată, o mai mare previzibilitate și reducerea riscului unor confruntări militare viitoare.

Kushner a subliniat că orice acord viitor trebuie să respecte suveranitatea națională, integritatea teritorială și dreptul țărilor de a-și stabili propriile măsuri de securitate.

„Fiecare țară își va păstra autoritatea asupra propriei securități și a propriilor alianțe, iar nicio țară nu va avea drept de veto asupra deciziilor suverane ale altei țări”, a scris el. Această prevedere are o importanță deosebită pentru Ucraina, ale cărei ambiții de a adera la NATO se confruntă de mult timp cu opoziția Moscovei.

Kushner a subliniat, de asemenea, că NATO va rămâne un element central al apărării colective a Europei și că structura propusă se va baza pe instituțiile existente, fără a le înlocui.

Această poziție contrastează cu cererile de lungă durată ale Rusiei ca Ucraina să renunțe la ambițiile de aderare la NATO și să accepte restricții privind viitoarele sale acorduri de securitate.

Kushner a declarat că discuțiile vor continua în cadrul formatului Shell Bay, la care participă Ucraina, NATO, UE și partenerii europeni.

„Vom implica și Rusia în cadrul negocierilor de pace”, a scris el. 

Anunțul vine înaintea discuțiilor trilaterale mediate de SUA, programate pentru 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.

Potrivit Kyiv Post, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat la începutul acestei săptămâni că vor avea loc negocieri, precizând că acestea vor viza acordurile de securitate postbelice, reducerea tensiunilor, măsurile umanitare și pașii necesari pentru încheierea războiului.

Kushner a declarat că Washingtonul va consulta guvernele europene pe tot parcursul procesului, existând posibilitatea extinderii negocierilor într-un format multilateral mai amplu, în cazul în care se vor înregistra progrese.

Cadrul de securitate propus este încă în discuție și nu s-a anunțat încă niciun acord.

Anunțul vine în urma unei discuții de 90 de minute care a avut loc miercuri între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și reprezentanții SUA, Kushner și Witkoff. Potrivit Kyiv Post, Zelenski a declarat că Ucraina și-a prezentat propunerile către Washington și a insistat asupra faptului că orice garanții de securitate postbelice trebuie să fie obligatorii și executorii.

De asemenea, el a făcut presiuni asupra Statelor Unite pentru a obține rachete interceptoare Patriot suplimentare, în contextul în care Rusia continuă să lanseze atacuri asupra orașelor și infrastructurii energetice din Ucraina.

Kushner a recunoscut că negocierile la nivel mai larg rămân dificile, dar a afirmat că Washingtonul va continua să depună eforturi în vederea ajungerii la o soluție cuprinzătoare.

„Crearea unei structuri adecvate va fi esențială pentru încheierea acestui război și pentru trecerea de la conflict la condiții care să facă posibilă o pace durabilă”, a scris el.

Rămâne neclar în ce măsură cadrul propus ar putea să țină seama de cerințele Rusiei, respectând în același timp suveranitatea, integritatea teritorială și dreptul Ucrainei de a-și alege propriile alianțe.

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Editor : A.M.G.

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