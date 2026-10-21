Giorgia Meloni aprobă prin decret arestarea preventivă a minorilor și tragerea la răspundere a acestora de la vârsta de 14 ani

Giorgia Meloni, prim-ministrul de la Roma, ia măsuri drastice împotriva minorilor care comit acte de violență pe străzi. Guvernul italian a aprobat marți un decret, după o zi de negocieri intense, care conține măsuri de securitate controversate, special concepute pentru minori, în urma incidentelor și jafurilor din weekend, din Milano, unde 80% dintre cele 271 de persoane arestate aveau sub 18 ani.

Măsuri dure anunțate de Guvernul italian

Unele dintre aceste măsuri fuseseră deja anunțate în iulie, pe fondul criticilor vehemente din partea opoziției, și incluse într-un proiect de lege aflat încă în proces de elaborare în Parlament, dar vor fi acum aplicate imediat: arestarea preventivă sau reținerea la o secție de poliție timp de 12 până la 24 de ore a minorilor înainte de demonstrațiile publice, dacă sunt suspectați de comiterea de infracțiuni, și reducerea vârstei răspunderii penale de la 18 la 14 ani. De asemenea, propune obligarea părinților la plata daunelor materiale cauzate de copiii lor și creează infracțiunea de „participare violentă la o demonstrație”, pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, potrivit El Pais.

Vârsta răspunderii penale în Italia este de 14 ani, dar până acum, minorii erau acuzați doar dacă se dovedea că erau pe deplin conștienți de acțiunile lor. Judecătorii evaluau fiecare caz individual. Acum, situația va fi inversată, iar minorii vor fi tratați automat la fel ca adulții: sarcina probei va fi inversată, iar apărarea va trebui să demonstreze că minorul nu știa ce făcea.

În ceea ce privește arestarea preventivă, care se aplică acum și minorilor, aceasta va fi utilizată atunci când o persoană oprită de poliție poartă obiecte periculoase care ar putea fi folosite ca arme. În plus, aplicarea sa este acum extinsă dincolo de demonstrațiile publice pentru a-i include pe cei care comit acte care perturbă ordinea publică în locuri caracterizate, în general, de un aflux semnificativ de persoane.

Cu toate acestea, președintele Sergio Mattarella a blocat propunerea emblematică a lui Meloni, anunțată cu o zi înainte, de a trimite 500 de soldați la Milano. Potrivit unor importante publicații media italiene, șeful statului a atenuat aspectul cel mai controversat al acesteia: propunerea de a acorda poliției judiciare militare puteri de a efectua arestări. Ministerul de Interne a negat orice veto din partea Palatului Quirinale, referindu-se pur și simplu la un „dialog fluid”.

Măsura a fost mai degrabă cosmetică și descurajantă decât orice altceva, intervenind în mijlocul unei campanii electorale și în urma alarmei declanșate de revoltele din Milano. În realitate, există deja soldați desfășurați în oraș, ca și în alte orașe italiene în locații specifice, dar de data aceasta ministrul Apărării, Guido Crosetto, ceruse puteri mai mari după anunțul desfășurării trupelor, întrucât rolul lor ar trebui să se limiteze, cel mult, la identificarea cetățenilor.

Însă Mattarella, care este responsabil pentru asigurarea legalității deciziilor guvernului, a respins această măsură. Poliția și carabinierii sunt cei care au autoritatea de a garanta ordinea internă în țară. Chiar și sindicatele poliției au protestat, pe lângă faptul că au semnalat o problemă fundamentală legată de instruirea în caz de arestare. Alternativa viabilă va fi formarea de patrule comune formate din soldați și ofițeri de aplicare a legii.

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Meloni a anunțat măsurile noului decret după ce a argumentat că „protestul este un drept, incendierea orașelor noastre nu este”. Ea a făcut acest lucru subliniind un fapt necunoscut anterior: un total de 330 de persoane au fost arestate în Milano și în alte orașe, „jumătate dintre ele de origine străină, născute în străinătate sau născute în Italia în familii străine”.

Prim-ministrul a explicat noile reguli într-un videoclip postat pe rețelele sociale: „Astăzi se introduce o nouă infracțiune: participarea violentă la o demonstrație. Dacă, în timpul unui marș sau al unei demonstrații, vă alăturați unui grup de cinci sau mai multe persoane și aruncați cu pietre, petarde sau bețe, punând în pericol siguranța tuturor, riscați o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare și o amendă de până la 20.000 de euro. Dacă purtați o mască sau răniți pe cineva, pedeapsa este agravată, la fel ca și sancțiunile pentru cei care participă la acte de vandalism colectiv.”

În plus, se creează o categorie specifică de infracțiuni, pedepsită cu închisoare între patru și doisprezece ani, pentru oricine care, inclusiv prin mijloace informatice sau de telecomunicații, „promovează formarea unui grup” care apoi desfășoară „demonstrații violente”. Această măsură fusese anunțată de liderul Ligii, Matteo Salvini.

„Cine o strică, plătește pentru ea”

Arestarea amânată în flagrant delict poate fi aplicată și minorilor, iar pentru cei cu vârsta peste 16 ani judecătorul poate dispune măsuri asigurătorii chiar dacă acestea întrerup procesele educative în curs.

Meloni a evidențiat, de asemenea, în videoclipul său, una dintre măsurile pe care Liga le-a cerut de mult timp: „Cine încalcă legea plătește, iar dacă persoana care o încalcă este un minor, părinții acestuia plătesc”. Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a explicat într-o conferință de presă că sunt prevăzute sancțiuni pentru părinții unui minor sau pentru cei cu autoritate părintească, dacă aceștia participă la acte de violență, chiar dacă nu sunt responsabili pentru acestea. Amenzile administrative pentru părinți vor varia între 500 și 1.000 de euro, care vor fi dublate în caz de recidivă. În plus, părinții pot fi obligați să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate proprietății publice, iar dacă daunele sunt aduse proprietății private, prefecții vor putea, de asemenea, să aplice o procedură simplificată pentru a obține despăgubiri.

„Nu este nimic revoluționar în a distruge și a fura. A distruge și a fura nu este un protest, este o infracțiune, iar răspunsul statului trebuie să fie ferm”, a spus Meloni. „Vreau să fiu clară: nu există nicio ideologie politică, nicio tulburare socială, nicio opoziție față de guvern care să poată justifica distrugerea unui magazin pentru a-i fura marfa. În spatele acelei vitrine se află o familie care a dedicat o viață de sacrificiu, există muncitori care își riscă locurile de muncă, există cetățeni care au dreptul să trăiască în orașul lor fără teamă”, a adăugat ea.

Prim-ministrul a anunțat, de asemenea, că sistemul de justiție juvenilă va fi dotat cu mai mulți judecători și vor fi create mai multe locuri în centrele de detenție, „astfel încât certitudinea pedepsei să se aplice și celor care au 16 ani”.

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Editor : Ș.R.