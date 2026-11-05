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Giorgia Meloni avertizează că Europa riscă să devină irelevantă în negocierile de pace privind Ucraina

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Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
Giorgia Meloni. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat joi că Europa riscă să devină irelevantă în orice negocieri de pace privind Ucraina, dacă nu pune capăt inițiativelor diplomatice concurente și nu ajunge la un acord asupra unui singur reprezentant împuternicit să vorbească în numele său, relatează Reuters.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului UE, Antonio Costa, Meloni a afirmat că proliferarea diferitelor formate de negociere diminuează credibilitatea Europei și dă impresia că aceasta acționează într-o „ordine aleatorie”.

Ea a explicat că nu urmărește să obțină un loc la masa negocierilor nici pentru ea însăși, nici pentru Italia, dar Roma nu va accepta ca angajamentele să fie negociate fără un mandat din partea UE.

Meloni a solicitat liderilor UE să decidă cine ar trebui să reprezinte Uniunea în cadrul negocierilor și ce mandat ar trebui să aibă acea persoană.

Aceasta a mai cerut ca această chestiune să fie discutată în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului European care va avea loc la Dublin săptămâna viitoare, urmând ca o decizie oficială să fie luată la summitul din decembrie, după o coordonare cu Marea Britanie, Norvegia și alți parteneri europeni.

Președintele Volodimir Zelenski a purtat miercuri o convorbire telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai SUA care reprezintă Casa Albă în negocierile pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Convorbirea a avut loc înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale de pace, programată pentru 10 noiembrie la Abu Dhabi.

Zelenski a declarat că a avut „o conversație foarte detaliată” cu Witkoff și Kushner, care a durat o oră și jumătate. Printre subiectele principale s-au numărat muniția pentru apărarea aeriană, acordul SUA-Ucraina privind dronele și garanțiile de securitate postbelice.

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Editor : A.M.G.

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