Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun împânzită cu vedete și politicieni. Cine sunt invitații

Festivalul Atreju din Roma este un amestec de conferință politică, întrunire literară și târg de Crăciun. Aici vor fi fotbaliști, cardinali și politicieni, precum și un cort de dezbateri, un patinoar și, după toate probabilitățile, spiridușii lui Moș Crăciun, scrie The Times.

Festivalul de Crăciun al Giorgiei Meloni, care va avea loc luna aceasta la un castel papal din Roma, este o combinație neobișnuită între o conferință politică de partid, un festival literar și un târg de Crăciun. Întâlnirea anuală „Atreju” găzduiește dezbateri cu miniștri și celebrități, precum și o piață de Crăciun și are scopul de a evidenția menținerea fermă a puterii de către prim-ministru.

Elon Musk și Rishi Sunak au participat în 2023. Anul acesta, Badenoch, lidera Partidului Conservator din Marea Britanie, va zbura la eveniment, care s-a mutat de la locația de anul trecut, Circus Maximus, în grădinile Castelului Sant'Angelo, o fortăreață medievală construită peste mormântul împăratului Hadrian.

În cadrul dezbaterilor va fi prezent și actorul din „Emily in Paris” ,Raoul Bova, care va discuta cu sora lui Meloni, Arianna, cum să combată ura online, și fostul portar al naționalei italiene, Gigi Buffon, care va vorbi cu un preot despre cum sunt educați tinerii fotbaliști în locurile de joacă ale bisericilor.

Vedetele TV italiene sunt așteptate în cortul de dezbateri pentru a discuta despre viitorul emisiunilor care au dominat televiziunea italiană timp de decenii. Pe lângă miniștrii lui Meloni, Atreju va atrage din nou figuri ale opoziției de centru-stânga, inclusiv fostul prim-ministru Matteo Renzi, care a spus că mesajele lui Meloni de pe rețelele sociale o transformă mai degrabă într-un influencer decât într-un politician.

Claudio Cerasa, redactorul-șef al ziarului Il Foglio, a declarat: „Acesta este un semn al faptului că, în Italia, politicienii pot avea confruntări în parlament și la televizor, dar știu și cum să comunice între ei, inclusiv partide anti-sistem precum Cinci Stele, care cândva demonizau politica.”

Liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, este unul dintre vorbitorii la evenimentul din acest an, care începe sâmbătă. Partidul Frații Italiei condus de Meloni continuă să fie în fruntea sondajelor, la trei ani după ce aceasta a ajuns la putere în 2022.

Cerasa a adăugat: „Atreju arată, de asemenea, cum partidul Frații Italiei a evoluat de la o forță extremistă la un partid mai instituțional, un partid de dreapta care discută despre politică. Dovada este că moderez o dezbatere la eveniment cu magistratul care a oprit planul lui Meloni de a procesa migranții în Albania.”

Nu toți politicienii opoziției au fost convinși de sentimentul transpartinic de la eveniment. Elly Schlein, liderul Partidului Democrat de centru-stânga, a refuzat o invitație și intenționează să susțină un discurs important pe 14 decembrie, care să se suprapună cu discursul lui Meloni din ultima zi a evenimentului Atreju.

Editor : Ș.R.