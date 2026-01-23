Live TV

Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede premierul italian că trebuie abordată situația

Giorgia Meloni
Premierul italian avertizează că Europa va fi perdanta într-un conflict cu America. Foto: Profimedia

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a prezentat săptămâna aceasta, în spatele ușilor închise, argumentele președintelui american Donald Trump în fața UE, în încercarea de a calma tensiunile transatlantice. La summitul de joi de la Bruxelles, Meloni le-a spus omologilor săi din UE că o dispută cu Donald Trump este o idee proastă, deoarece Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America, potrivit a patru persoane informate cu privire la conversațiile liderilor, citate de Politico.

În schimb, ea i-a îndemnat pe toți să rămână calmi și să nu-l considere pe Trump nebun sau imprevizibil, așa cum l-au descris în privat unii oficiali în contextul unui început tumultuos al anului 2026 în domeniul afacerilor internaționale.

După summit, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că liderii au învățat săptămâna aceasta că a-i ține piept lui Trump într-un mod „ferm”, dar „fără escaladare” este o strategie eficientă pe care ar trebui să o continue.

Liderii UE au convocat summitul de urgență ca răspuns la amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale asupra a opt țări europene pentru că acestea s-au opus cererii sale de a prelua controlul asupra Groenlandei de la Danemarca.

Criza din relațiile transatlantice a dominat discuțiile de la Bruxelles și din alte capitale europene, iar liderii s-au reunit joi la cină pentru a încerca să schițeze o strategie pentru viitor.

După ce UE a amenințat că va recurge la măsuri comerciale și de altă natură pentru a riposta dacă Trump va pune în aplicare amenințarea cu tarifele, iar piețele au reacționat negativ, președintele SUA a dat înapoi și a indicat că dorește un acord amiabil cu privire la Groenlanda.

"O nouă eră cu Trump în funcție". Momentul în care Europa a decis că trebuie să acționeze fără SUA: Nu mai există cale de întoarcere

Rapoartele privind intervenția lui Meloni sugerează că ea dorea o abordare mai prudentă decât unii dintre liderii prezenți la masa discuțiilor. Vineri, Meloni l-a primit la Roma pe cancelarul german Friedrich Merz pentru a discuta despre o cooperare mai strânsă în domeniul apărării și al industriei.

Liderii UE au hotărât să se reunească din nou luna viitoare pentru o sesiune de „brainstorming strategic” privind modalitățile de adaptare la o nouă ordine mondială dominată de rivalități între marile puteri, cu un rol mai redus al dreptului internațional.

„Impresia noastră a fost că marea majoritate a liderilor au identificat într-adevăr ultimele săptămâni ca un punct de cotitură și că Europa ar trebui să acționeze rapid pe mai multe fronturi pentru a-și putea apăra interesele fundamentale”, a declarat o a cincea persoană informată cu privire la discuții, citată de Politico. „Nu existau iluzii că criza s-a încheiat”.

Editor : C.A.

