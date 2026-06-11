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Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”

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giorgia meloni furioasa
Giorgia Meloni. Foto: Profimedia

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a îndemnat joi Uniunea Europeană să desemneze un reprezentant cu autoritate pentru eventualele negocieri privind Ucraina şi a criticat formatele „nereprezentative” de consultare dintre unele state europene, avertizând că, în caz contrar, „Europa merge în orb”.

„Poziţia noastră nu se schimbă: sprijinirea Kievului şi menţinerea presiunii asupra Moscovei rămân singura modalitate serioasă de a crea condiţii care să poată forţa deschiderea unei adevărate etape de negocieri”, a declarat Meloni într-o apariţie în Parlament, înainte de participarea sa la viitorul Consiliu European.

Prim-ministrul italian şi-a exprimat sprijinul pentru cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Moscovei deoarece „Rusia continuă să refuze un armistiţiu şi începutul unor negocieri serioase”. „Va fi necesar să menţinem o presiune politică şi economică puternică”, a subliniat ea.

Meloni a susţinut că la o eventuală masă de negocieri între Ucraina şi Rusia se vor aborda probleme care privesc Europa şi, prin urmare, blocul comunitar este cel care „trebuie să le negocieze”.

Astfel, a evidenţiat necesitatea ca UE să „identifice o figură cu autoritate, învestită cu încrederea şi mandatul tuturor statelor membre pentru a reprezenta punctul de vedere al Europei”.

În caz contrar, Europa merge „în orb, cu formule variabile şi insuficient reprezentative”, ceea ce, a avertizat ea, „produce doar fragmentare, confuzie şi slăbiciune”.

„Problema reală, din punctul meu de vedere, nu este cine face parte sau nu dintr-un anumit format, ci faptul că, în prezent, niciun format nu are legitimitatea de a vorbi în numele întregii Europe”, a spus premierul Italiei.

Deşi nu a făcut o referire directă, acest punct de vedere vine la câteva zile după întâlnirea despre Ucraina care a avut loc la Londra între prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz.

Editor : M.I.

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