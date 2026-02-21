Giorgia Meloni și Emmanuel Macron au amânat primul lor summit la nivel înalt. Relația dintre cei doi, marcată de tensiuni

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron au amânat un important summit franco-italian care era programat pentru începutul lunii aprilie la Toulouse, a declarat sâmbătă un diplomat francez pentru Politico. Acesta a exclus orice legătură între amânare și tensiunea dintre cei doi lideri.

Meloni i-a cerut lui Macron să amâne summitul bilateral până după summitul G7 de la Evian-les-Bains, care va avea loc în perioada 15-17 iunie.

Prim-ministrul italian a formulat această solicitare pe 12 februarie, când cei doi lideri s-au întâlnit la o reuniune privind competitivitatea, organizată la un castel belgian din Alden Biesen, a declarat diplomatul, excluzând orice legătură între amânare și disputa dintre cei doi lideri din această săptămână.

Summitul planificat la Toulouse, despre care a informat pentru prima dată sursa citată, urma să fie o manifestare importantă a prieteniei franco-italiene și să repare relațiile transalpine tulburate, reunind cei doi lideri și miniștrii cheie pentru a discuta prioritățile politice comune.

Franța și Italia nu au mai organizat un summit bilateral la nivel înalt din 2020, când premierul italian de atunci, Giuseppe Conte, s-a întâlnit cu Macron la Napoli. Summitul de la Toulouse ar fi fost primul de la semnarea Tratatului Quirinale între Roma și Paris și de la alegerea lui Meloni.

Macron și Meloni s-au ciocnit până acum pe o serie de teme, de la migrație la statul de drept. Tensiunile au izbucnit după ce Macron a criticat-o pe Meloni pentru că a spus că uciderea activistului de extremă dreapta Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, la Lyon, weekendul trecut, a fost „o rană pentru întreaga Europă”.

Meloni s-a declarat „surprinsă” de reacția lui Macron, a clarificat că nu a intenționat să se amestece în afacerile interne ale Franței și, în schimb, a readus în discuție disputele anterioare, cum ar fi momentul în care guvernul francez a declarat că va monitoriza statul de drept în Italia la câteva zile după victoria electorală a lui Meloni.

În același timp, Meloni s-a apropiat din ce în ce mai mult în ultimele săptămâni de cancelarul german Friedrich Merz, cei doi organizând luna trecută un summit bilateral la Roma și apărând o agendă economică mai favorabilă comerțului, mai puțin concentrată pe presiunea Franței pentru reguli „Made in Europe”.

Amânarea summitului de la Toulouse a fost anunțată pentru prima dată sâmbătă dimineață de cotidianul italian IlSole24ore.

