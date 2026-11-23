Gisele Pelicot, franțuzoaica devenită un simbol al luptei împotriva violenței sexuale după ce fostul soț a drogat-o și a permis zecilor de bărbați să o violeze, a anunțat că va acționa în instanță o editură și o autoare, după ce fotografii în care apare nud au fost folosite fără consimțământul său pentru promovarea unei cărți care sugerează că ar fi fost complice la abuzurile suferite. Femeia, în vârstă de 73 de ani, s-a declarat „profund șocată” și a acuzat exploatarea vieții sale private în scopuri comerciale, relatează The Guardian.

„Sunt profund șocată că imagini din cele mai intime momente ale vieții mele private sunt expuse și exploatate în scopuri comerciale”, a declarat Pelicot pentru postul de televiziune BFM TV. „Refuz ca viața mea privată să devină un instrument publicitar.”

Femeia a anunțat că va iniția acțiuni în justiție împotriva editurii Tinbad și a autoarei Sabine Prokhoris, care și-a descris cartea drept „o analiză critică a noțiunii de control și dominație psihologică”. Unul dintre capitole este dedicat cazului Pelicot.

Potrivit săptămânalului francez Le Canard enchaîné, editura Tinbad a trimis unor instituții media fotografii în care Pelicot apare nud, precum și înregistrări video cu conținut sexual explicit, realizate de soțul acesteia, pentru a promova cartea.

„Astăzi mă simt din nou umilită, expusă și rănită”, a declarat Pelicot pentru postul de televiziune. „Ca și cum suferința prin care am trecut în timpul procesului nu ar fi fost suficientă.”

Editura Tinbad și-a cerut scuze, calificând incidentul drept „o eroare regretabilă de comunicare”.

Reprezentanții editurii au susținut că nu au trimis presei „imagini cu violuri sau înregistrări video pornografice”, fără a nega însă distribuirea fotografiilor în care Pelicot apare nud.

La rândul său, Sabine Prokhoris a declarat că atribuie „întreaga responsabilitate” pentru campania de promovare „nepotrivită” editurii.

Potrivit textului de prezentare de pe coperta a patra a cărții, volumul îi îndeamnă pe cititori să „gândească liber” în privința noțiunii de control coercitiv.

Editura Tinbad a anunțat că nu vor mai fi tipărite alte exemplare ale cărții, în afara celor 280 deja aflate în circulație.

Editor : Ș.A.