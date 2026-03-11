Grecia a decis să plafoneze marjele de profit la preţurile combustibililor

Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunţat miercuri „impunerea unui plafon pentru marjele de profit” la preţurile combustibililor, pentru a evita speculaţiile cu aceste preţuri, care sunt în creştere din cauza războiului din Orientul Mijlociu, informează Reuters.

„Un plafon al marjelor de profit pentru combustibili şi produsele din supermarketuri este introdus astăzi (miercuri)”, deoarece „această agitaţie economică nu trebuie să conducă la fenomene de speculaţie”, a anunţat şeful guvernului de la Atena la întâlnirea sa lunară cu preşedintele ţării, scrie Agerpres.

Preţurile petrolului au înregistrat noi creşteri miercuri, pe fondul îndoielii cu privire la capacitatea planului anunţat de Agenţia Internaţională pentru Energie, care prevede o eliberare record din rezervele de petrol, ca să compenseze potenţialele şocuri în aprovizionare cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Până la izbucnirea crizei, prețurile la carburant în Grecia erau semnificativ mai mari decât cele din România.

