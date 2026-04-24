Grecia a fost „detronată”. Ce țară va deveni cea mai îndatorată din zona euro în 2026

Grecia nu va mai fi cea mai îndatorată țară din zona euro până la finalul acestui an, când datoria sa publică va scădea sub cea a Italiei, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.



Ponderea în PIB a datoriei publice a Greciei ar urma să scadă la aproximativ 137% anul acesta, de la 145% anul trecut, susțin sursele.



În contrast, ponderea în PIB a datoriei publice a Italiei ar urma să crească de la 137,1% în 2025 la 138,6% în 2026, conform planului bugetar multianual (DFP) publicat joi de Trezorerie.

„Grecia nu va mai fi cea mai îndatorată țară din zona euro, începând din acest an. Noua estimare privind ponderea în PIB a datoriei publice a Greciei ar urma să fie inclusă în planul fiscal multianual al țării, care va fi trimis Comisiei Europene la finalul lunii”, adaugă sursele.



Joi, ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a anunțat că ponderea în PIB a datoriei publice a Italiei ar urma să crească anul acesta la 138,6%, de la 137,1% în 2025, și să rămână practic stabilă, la 138,5% în 2027, înainte de a scădea la 137,9% în 2028 și la 136,3% în 2029.



Din 2020, datoria publică a Greciei - cea mai ridicată din zona euro în ultimele două decenii - s-a redus cu peste 45 puncte procentuale, ajungând la 145% din PIB în 2025. În aceeași perioadă, Italia și-a redus datoria cu aproximativ 17 puncte procentuale.



Grecia, care se redresează după criza suverană a datoriilor, în timpul cărora a beneficiat de trei pachete de asistență financiară, în valoare totală de aproximativ 280 miliarde de euro, intenționează să achite anticipat în acest an împrumuturi în valoare de aproximativ șapte miliarde de euro din primul program de sprijin.



Datele Eurostat arată că ponderea în PIB a datoriei guvernamentale în zona euro a crescut de la 87% la finalul lui 2024 la 87,8% la finalul anului trecut.



La sfârșitul anului 2025, cele mai scăzute ponderi în PIB ale datoriei guvernamentale erau în Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%), Danemarca (27,9%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (32,9%), Suedia (35,1%) și Lituania (39,5%). 12 țări membre UE aveau ponderi în PIB ale datoriei guvernamentale mai mari de 60%, cel mai ridicat nivel fiind în Grecia (146,1%), Italia (137,1%), Franța (115,6%), Belgia (107,9%) și Spania (100,7%).

