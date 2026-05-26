Grecia: Fostul premier Alexis Tsipras a lansat un nou partid. „Ţara noastră are nevoie de un şoc de democraţie”

Fostul prim-ministru grec Alexis Tsipras, fostă figură europeană a stângii radicale, a lansat marţi un nou partid politic, Alianţa Stângii Greceşti, cu obiectivul de a-l învinge pe şeful guvernului de dreapta, Kyriakos Mitsotakis, anul viitor, notează AFP.

„Viziunea şi proiectul nostru sunt o mare reconstrucţie democratică şi socială a ţării”, a afirmat Tsipras, 51 de ani, în cadrul unei adunări publice pentru lansarea mişcării sale în centrul istoric al Atenei, în faţa Acropolei.

„Ţara noastră are nevoie de un şoc de probitate şi de democraţie”, a declarat el, în timp ce guvernul este lovit de mai multe scandaluri, dintre care unul, răsunător, vizează deturnarea a milioane de euro din ajutoarele agricole ale Uniunii Europene.

„Să ne luăm vieţile înapoi în propriile mâini!”, a spus Tsipras. „Obiectivul nu este doar schimbarea politică, ci mai ales schimbarea politicii”, a insistat el, de asemenea.

Tsipras a denunţat relele de care suferă, în opinia sa, Grecia, după aproape şapte ani de guvernare a dreptei: în special „interceptările (telefonice) ilegale, corupţia (...) dispreţul faţă de statul de drept, manipularea instituţiilor şi a justiţiei”.

Fostul lider al Syriza, ajuns la putere în 2015, îşi începe revenirea după publicarea, în noiembrie, a unei cărţi în care revine pe larg asupra anilor de criză financiară care au zguduit Grecia.

Revenirea sa are loc la aproape trei ani după ce a renunţat la politică în urma unei înfrângeri grele la alegerile legislative din 2023.

Potrivit unor sondaje recente, până la 18% dintre persoanele chestionate se declară gata să susţină un partid pe care l-ar conduce el, ceea ce l-ar putea plasa pe poziţia a doua.

Deşi în pierdere de viteză după aproape şapte ani la putere, Noua Democraţie (ND) a lui Kyriakos Mitsotakis rămâne în fruntea intenţiilor de vot.

Alegerile legislative ar urma să aibă loc anul viitor, însă presa face să circule zvonuri conform cărora un scrutin anticipat ar putea fi convocat încă din această toamnă.

Zdrobit în scrutinul din 2023, Tsipras a părăsit atunci conducerea partidului Syriza, formaţiune pe care o făcuse să evolueze spre centru-stânga, înainte de a renunţa anul trecut la mandatul său de deputat.

Alexis Tsipras a ajuns la putere în ianuarie 2015, devenind, la 40 de ani, primul şef de guvern european provenit din stânga radicală pe baza promisiunii de a pune capăt planurilor de austeritate care îi sufocau pe greci.

Timp de şase luni, el s-a luptat cu creditorii Greciei înainte de a ceda, în iulie 2015, în faţa exigenţelor europene, în special a celor germane.

