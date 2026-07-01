O flotă de sateliți special concepută, fiecare având aproximativ dimensiunea unui cuptor mic, va fi în alertă pentru a detecta primele semne de incendiu, creând un sistem inovator care ar putea salva vieți, proteja comunitățile și consolida eforturile Europei în direcția autonomiei tehnologice, anunță Euronews.

Patru sateliți OroraTech, fiecare mai mic decât un bagaj de mână, au fost plasați pe orbita terestră joasă în luna mai. Grecia a devenit astfel prima țară din lume care a desfășurat o constelație de sateliți dedicată în mod specific combaterii incendiilor.

Actualizări instantanee în timp real pe teren, bazate pe inteligență artificială

Sateliții sunt echipați cu senzori termici concepuți pentru a identifica noi focare de incendiu cu o dimensiune de până la patru metri, depășind capacitățile sateliților convenționali, care pot detecta doar incendii de dimensiuni comparabile cu cele ale unei nave de croazieră.

„Scanăm o zonă, folosim aceste imagini și le trimitem către modelele noastre de inteligență artificială. Acestea le analizează cu o precizie de până la celule de grilă de 4 pe 4 metri. Apoi, pe baza acestei analize și a datelor deținute de modelele de IA, pot determina dacă este vorba de un incendiu sau nu. Ulterior, preluăm aceste informații și le transmitem serviciului de pompieri sau oricărei alte autorități conectate la sistem”, explică Ioannis Landouris, directorul general al OroraTech.

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Atunci când izbucnește un incendiu, comandanții de intervenție vor primi o alertă imediată, care include deja informații privind locația, amploarea și intensitatea focului. Atunci când mai multe incendii ard simultan, datele în timp real devin esențiale pentru luarea deciziilor privind intervenția și mobilizarea resurselor.

„Platforma reunește toate datele și vi le prezintă în timp ce, de exemplu, încercați să stingeți un incendiu. Așadar, dacă vă aflați pe teren cu tableta, puteți observa că: «Dacă îmi desfășor echipajele aici și aici, există un risc mai mare ca focul să se îndrepte în acea direcție». În același timp, puteți rula simulări și puteți prevedea modul în care este probabil ca focul să evolueze și să se răspândească”, subliniază Ioannis Landouris.

Papastergiou: „Sprijin în perioadele critice”

„Acești sateliți ne vor ajuta în perioadele critice, cum ar fi vara în Grecia, când, din păcate, ne confruntăm adesea cu incendii de pădure de amploare. Un incendiu într-un mediu urban este ușor de observat de către locuitori; aceștia văd fumul și alertează autoritățile. Cu toate acestea, un incendiu într-un parc național sau într-o zonă izolată poate fi detectat mult mai rapid de un astfel de satelit, care, datorită camerelor sale termice, poate identifica aceste focare de căldură”, afirmă ministrul grec al guvernării digitale, Dimitris Papastergiou.

Sprijin vital pentru echipele de pompieri

Senzorii termici detectează, de asemenea, panouri solare, acoperișuri de fabrici supraîncălzite și suprafețe stâncoase încălzite de soare, însă modelele de inteligență artificială au fost concepute pentru a filtra aceste semnale false înainte ca alertele să ajungă la serviciile de urgență.

„Cu ajutorul celor patru nanosateliți lansați de OroraTech în luna mai, vom dispune de acest tip de informații la fiecare oră. Nu vor exista lacune în acoperire. Acest lucru este important nu numai pentru detectarea timpurie, ci și pentru modelele care prevăd modul în care se va răspândi un incendiu forestier. În acest fel, vom ști la fiecare oră cum evoluează și cum se deplasează incendiul”, subliniază comandantul pompierilor, Zisoula Dasiou.

Costul total al rețelei se ridică la 200 de milioane de euro și este finanțat de Uniunea Europeană. Scăderea costurilor de lansare și de producție a făcut posibilă această extindere. Se preconizează că programul grecesc va fi finalizat până la sfârșitul anului.

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Editor : C.A.