Mii de oameni au ieșit miercuri în stradă în Grecia, în cadrul unei greve naționale organizate de sindicatele din sectorul public și privat. Protestatarii cer salarii mai mari, restabilirea primelor de sărbători și finanțare suplimentară pentru sănătate și educație. Greva a provocat perturbări importante în transporturi, inclusiv anularea unor curse de feribot și suspendarea temporară a circulației metroului din Atena, anunță Reuters.

Acțiunea, convocată de cel mai mare sindicat din sectorul public din Grecia, ADEDY, a avut printre principalele revendicări restabilirea primelor anuale, eliminate în timpul crizei datoriilor, și alocarea unor fonduri suplimentare pentru sănătate și educație.

Potrivit poliției elene, aproximativ 15.000 de persoane, printre care profesori, medici de spital și studenți, au participat la un marș pașnic în Atena. Manifestanții au purtat pancarte cu mesaje precum: „Ne-am săturat! Cerem majorări!”.

Alte câteva mii de persoane au protestat în diferite orașe din țară.

Această acțiune, a treia de acest fel organizată în Grecia în ultimele săptămâni, se înscrie într-un val mai amplu de proteste inițiate de tineri în mai multe țări europene. Nemulțumirile vizează condițiile precare din școli, creșterea costurilor locuințelor și scăderea nivelului de trai.

Grecia, una dintre țările cele mai îndatorate din zona euro, a înregistrat o redresare economică solidă după colapsul financiar din ultimul deceniu, beneficiind de pachete de asistență financiară în valoare de aproximativ 280 de miliarde de euro.

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Deși salariile au crescut în ultimii ani, iar taxele au fost reduse, multe gospodării continuă să se confrunte cu dificultăți din cauza creșterii accelerate a chiriilor și a costului vieții. Situația este agravată de scumpirea alimentelor și a energiei, pe fondul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

„Astăzi, angajații din sectorul public și cel privat sunt în grevă pentru că nu mai pot tolera această situație: salariile lor au scăzut drastic, funcționarii publici nu au mai primit prime de sărbători de 16 ani, iar costul vieții a explodat”, a declarat Dimitris Aktipis, în vârstă de 50 de ani, reprezentant al sindicatului profesorilor de liceu din Grecia.

Guvernul anunță ajutoare și facilități fiscale înaintea alegerilor din 2027

Guvernul de centru-dreapta condus de Kyriakos Mitsotakis, reales în 2023 și care se va confrunta cu alegeri naționale în primăvara anului 2027, a anunțat pentru acest an facilități fiscale și subvenții în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de euro, destinate sprijinirii persoanelor cu venituri mici și pensionarilor.

Executivul a promis acordarea unui bonus de Crăciun de 500 de euro pentru aproximativ 700.000 de funcționari publici, începând din decembrie 2027. De asemenea, și-a stabilit ca obiectiv atingerea unui salariu lunar mediu de 1.800 de euro în toate sectoarele economiei până în 2030, față de aproximativ 1.400 de euro în prezent.

În cadrul unei ședințe de guvern desfășurate miercuri, a fost discutat un plan fiscal pentru perioada 2027-2030, care prevede subvenții, majorări salariale, reduceri de taxe și alte măsuri, cu o valoare totală de 11,45 miliarde de euro.

Potrivit estimărilor, raportul dintre datoria publică și PIB ar urma să scadă la 110% până în 2030, de la 145,9% anul trecut, pe fondul creșterii economice și al înregistrării unor excedente primare.

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Partidul de guvernământ, Noua Democrație, se află în fruntea celor mai recente sondaje de opinie, cu o susținere de 30%, aproape dublă față de formațiunea clasată pe locul al doilea, ELAS.

Aceasta din urmă a fost înființată anul acesta de fostul premier Alexis Tsipras, liderul de stânga care a condus Grecia în 2015, în plină criză a datoriei publice, și care este cunoscut pentru discursul său combativ.