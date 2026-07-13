Grupul de experți al UE recomandă restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani

Un grup de experți din UE a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate, spunând că acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau în medii educaționale, transmite DPA.

Raportul, solicitat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost prezentat luni la Bruxelles.

Mai multe țări ale UE, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minorii de până la o anumită vârstă.

Însă orice încercare de a implementa limite de vârstă pe platforme precum TikTok, Instagram și Snapchat va necesita probabil acțiuni la nivelul UE, pentru că Comisia Europeană este responsabilă de aplicarea normelor pe principalele platforme online din cadrul blocului comunitar, iar legile naționale trebuie să fie compatibile cu legislația UE.

Von der Leyen și-a exprimat recent îngrijorarea cu privire la impactul rețelelor sociale asupra copiilor și a însărcinat un grup de experți să consilieze comisia cu privire la protecția tinerilor online. Ea a indicat Australia ca un posibil model, după ce aceasta a devenit prima țară care a introdus o interdicție privind accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani la sfârșitul anului 2025.

Este de așteptat ca Executivul UE să prezinte propuneri legislative la sfârșitul acestui an.

Editor : Ș.R.