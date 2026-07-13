Live TV

Grupul de experți al UE recomandă restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani

Data publicării:
Copii cu telefon
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un grup de experți din UE a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate, spunând că acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau în medii educaționale, transmite DPA.

Raportul, solicitat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost prezentat luni la Bruxelles.

Mai multe țări ale UE, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minorii de până la o anumită vârstă. 

Însă orice încercare de a implementa limite de vârstă pe platforme precum TikTok, Instagram și Snapchat va necesita probabil acțiuni la nivelul UE, pentru că Comisia Europeană este responsabilă de aplicarea normelor pe principalele platforme online din cadrul blocului comunitar, iar legile naționale trebuie să fie compatibile cu legislația UE.

Von der Leyen și-a exprimat recent îngrijorarea cu privire la impactul rețelelor sociale asupra copiilor și a însărcinat un grup de experți să consilieze comisia cu privire la protecția tinerilor online. Ea a indicat Australia ca un posibil model, după ce aceasta a devenit prima țară care a introdus o interdicție privind accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani la sfârșitul anului 2025.

Este de așteptat ca Executivul UE să prezinte propuneri legislative la sfârșitul acestui an.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
2
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când...
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
3
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Alexandru muraru
5
Mesaj al unui lider PNL pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor de luni. Alexandru...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
Digi Sport
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ursula von der leyen kaja kallas
Luptă pentru putere la vedere. Comerțul UE cu așezările ilegale israeliene provoacă o dispută între Ursula von der Leyen și Kaja Kallas
retele sociale
Pas cheie în demersul Comisiei Europene de a interzice accesul copiilor la rețelele sociale (Politico)
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa. Exemplul Călin Georgescu
contabila calculeaza ceva cu banii in mana
Ce înseamnă pachetul fiscal Omnibus propus de UE pentru firmele din România. Măsurile care ar putea reduce birocrația
facebook instagram logo
Comisia Europeană acuză Meta că Facebook și Instagram creează dependență. Platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Blocaj în negocieri: Șanse mici pentru formarea unui nou guvern până...
viorel pasca 2
Azilele din Bihor: Viorel Pașca, familia lui și coordonatoarea...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Ce a invocat Tribunalul București atunci când a suspendat toate...
Cimitir
Obiecte ciudate descoperite pe mormântul victimei lui Emil Gânj...
Ultimele știri
Noul Consiliu de Administrație al STB: 45 de persoane înscrise pentru selecție. Ciucu spune că numărul s-a triplat în trei zile
„Am fost o colonie”. Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz
Analiză: Doar 64,91% dintre copiii care au început școala în 2017 au obținut media 5 la Evaluarea Națională. Diferențe între județe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă în 2026 Kris Humphries, la 15 ani de la divorțul răsunător de Kim Kardashian. Cei doi s-au...
Cancan
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce...
Fanatik.ro
Prețul uriaș pe care FIFA îl cere pentru peste 8000 de bucăți din gazonul stadionului finalei Cupei Mondiale...
editiadedimineata.ro
Prețul ascuns al inteligenței artificiale: emisiile de carbon ale Big Tech cresc accelerat
Fanatik.ro
Cu cine negociază Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo: ”A venit momentul pentru noi provocări”
Adevărul
Greșeala cumplită din 1941, repetată de Armata Română? Un general NATO acuză: „La parade dă bine, pe front ar...
Playtech
Motivul pentru care Simona Halep şi Dorin Mateiu au stat atât de aproape de Kate Middleton la Wimbledon...
Digi FM
Mihai Bendeac îl „înțeapă” din nou pe Dan Negru: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De unde a pornit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
Pro FM
Alina Sorescu, răvășitoare într-o rochie cu spatele gol, la petrecerea dată de ziua ei: „Am vrut să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fiul Priscillei Presley, criticat după ce a cerut donații pentru o afacere: „Dacă aș investi tot ce am, aș...
Adevarul
Viața controversată a împărătesei despre care cronicarii au scris cele mai scandaloase povești
Newsweek
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
Digi FM
Cui îi va lăsa Mirabela Dauer averea. De ce spune că bunurile materiale nu mai au nicio valoare pentru ea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semnale misterioase din galaxie i-au pus la lucru pe astronomi. O nouă descoperire ar putea explica una...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Sandra Bullock crede că Nicole Kidman e "liberă, sălbatică și aventuroasă", exact ca personajul din filmul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...