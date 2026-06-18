Grupul de Planificare Nucleară al NATO a decis modernizarea capacităţilor de descurajare

Grupul de Planificare Nucleară al NATO, organismul de nivel înalt al alianţei pentru chestiuni de descurajare nucleară, a convenit joi să îşi modernizeze capacităţile nucleare pentru a consolida descurajarea, potrivit unui comunicat publicat după o reuniune a grupului, informează EFE şi Reuters.

În cadrul întâlnirii, care a avut loc pe marginea reuniunii miniştrilor apărării aliaţi, care se desfăşoară joi la Bruxelles, s-a reafirmat că „forţele nucleare strategice ale Alianţei rămân garanţia supremă a securităţii aliaţilor şi constituie fundamentul arhitecturii extinse de descurajare a NATO”.

Miniştrii ţărilor care alcătuiesc grupul - toţi aliaţii, cu excepţia Franţei - au convenit să „consolideze în continuare misiunea de descurajare nucleară a NATO prin modernizarea capacităţilor sale nucleare, întărirea capacităţii sale de planificare nucleară şi efectuarea adaptărilor necesare pentru a-şi atinge obiectivele de securitate”.

În acest context, grupul a subliniat că Alianţa ”menţine o postură nucleară sigură, protejată, eficientă şi credibilă pentru a menţine pacea, a preveni coerciţia şi a descuraja agresiunea”.

În plus, membrii aliaţi ai grupului „şi-au reafirmat angajamentul de durată de a împărtăşi responsabilităţile, riscurile şi poverile apărării colective, investind în resursele, capacităţile şi forţele necesare pentru a îndeplini misiunea nucleară a NATO şi a demonstra unitatea şi hotărârea Alianţei”.

Franţa este singurul aliat care nu face parte din acest grup, deoarece are o politică nucleară independentă. Recent, a oferit cooperare altor ţări pentru a-şi extinde umbrela nucleară la Europa.

Editor : Sebastian Eduard