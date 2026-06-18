Live TV

Grupul de Planificare Nucleară al NATO a decis modernizarea capacităţilor de descurajare

Data publicării:
Map of Nato
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Grupul de Planificare Nucleară al NATO, organismul de nivel înalt al alianţei pentru chestiuni de descurajare nucleară, a convenit joi să îşi modernizeze capacităţile nucleare pentru a consolida descurajarea, potrivit unui comunicat publicat după o reuniune a grupului, informează EFE şi Reuters.

În cadrul întâlnirii, care a avut loc pe marginea reuniunii miniştrilor apărării aliaţi, care se desfăşoară joi la Bruxelles, s-a reafirmat că „forţele nucleare strategice ale Alianţei rămân garanţia supremă a securităţii aliaţilor şi constituie fundamentul arhitecturii extinse de descurajare a NATO”.

Miniştrii ţărilor care alcătuiesc grupul - toţi aliaţii, cu excepţia Franţei - au convenit să „consolideze în continuare misiunea de descurajare nucleară a NATO prin modernizarea capacităţilor sale nucleare, întărirea capacităţii sale de planificare nucleară şi efectuarea adaptărilor necesare pentru a-şi atinge obiectivele de securitate”.

În acest context, grupul a subliniat că Alianţa ”menţine o postură nucleară sigură, protejată, eficientă şi credibilă pentru a menţine pacea, a preveni coerciţia şi a descuraja agresiunea”.

În plus, membrii aliaţi ai grupului „şi-au reafirmat angajamentul de durată de a împărtăşi responsabilităţile, riscurile şi poverile apărării colective, investind în resursele, capacităţile şi forţele necesare pentru a îndeplini misiunea nucleară a NATO şi a demonstra unitatea şi hotărârea Alianţei”.

Franţa este singurul aliat care nu face parte din acest grup, deoarece are o politică nucleară independentă. Recent, a oferit cooperare altor ţări pentru a-şi extinde umbrela nucleară la Europa.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Digi Sport
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Explozie nucleară.
„Vot istoric”. O țară care a aderat recent la NATO va permite găzduirea de arme nucleare pe teritoriul său
Pete hegseth gesticuleaza cu steagul sua in spate
Semnal de alarmă pentru NATO: SUA anunță revizuirea trupelor din Europa și critică aliații. „Profită de pe urma altora”
Pete Hegseth
Hegseth susține că Europa trebuie să preia inițiativa în dezvoltarea „NATO 3.0”: „Este necesar să se revină la o alianță adevărată”
American soldiers seen during a high-intensity ANACONDA-23 training session at the Nowa Deba training ground, Poland. Credit: ASWphoto/Alamy Live News
Mișcare strategică pe flancul estic al NATO: SUA își arată interesul pentru o bază militară permanentă în Polonia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Avertismentul lui Mark Rutte: Dacă izbucneşte un război, SUA vor face tot posibilul pentru NATO, dar nu tot ce au promis
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să...
Ciprian Ciucu
Liderul liberal Ciprian Ciucu este așteptat astăzi la DNA. În ce...
2026-06-15-1467
Blocaj total: Învestirea noului Guvern se amână, nu ies voturile...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu, atac dur la USR și Ilie Bolojan: L-a mințit pe...
Ultimele știri
DIGI lansează plata facturilor prin RoPay, în parteneriat cu ING Bank: gratuit, sigur, instant
Cum arată programul de guvernare al lui Veștea: promite să continue „lucrurile bune”. Nici urmă de măsurile impuse de PSD lui Tomac
Centrele de date pun UE în fața unei alegeri dificile: inteligență artificială sau obiective climatice. „Măcar să deschidem discuția”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat dezvăluie infidelitatea soției în fața prietenilor, la petrecerea organizată de ziua lui: „Știu...
Cancan
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Fanatik.ro
Dramă pentru comentatorul sportiv! A fost dat afară după ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Câți bani încasează Istvan Kovacs, delegat la Tunisia – Japonia! Arbitrul român poate strânge o avere la...
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Credeau că a dispărut pentru totdeauna. O vulpe pitică extrem de rară a fost fotografiată după mai bine de 20...
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...