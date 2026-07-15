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Anchetă: Guvernul Boris Johnson a irosit 10 miliarde de lire în timpul pandemiei. Contracte preferențiale pentru firme de casă ale PC

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Boris Johnson
Foto: Profimedia
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Din articol
Risipă de bani publici „Calea VIP” Expuși la risc Recomandări Reacția lui Boris Johnson

Guvernul lui Boris Johnson a irosit 10 miliarde de lire sterline din banii publici din cauza modului defectuos în care a procedat la achiziţionarea echipamentelor de protecţie individuală în timpul pandemiei de coronavirus, este concluzia la care a ajuns o anchetă oficială. Preşedinta anchetei privind Covid-19, Heather Hallett, a criticat, de asemenea, controversata „cursă VIP” a guvernului conservator de atunci, care, în atribuirea contractelor, a acordat prioritate ridicată companiilor având legături politice cu Partidul Conservator, relatează „The Guardian”.

Cel mai mediatizat scandal legat de contractele din cadrul „culoarului VIP” a fost cel al companiei de echipamente individuale de protecţie (PPE) Medpro, o firmă nou înfiinţată, legată de Michelle Mone, membră a Camerei Lorzilor din partea Partidului Conservator la acea vreme, căreia i-au fost atribuite două contracte în valoare de 203 milioane de lire sterline după ce Mone l-a contactat iniţial pe Michael Gove, ministru la Biroul Cabinetului la acea vreme, în mai 2020.

Ancheta a adunat mărturii referitoare la Medpro, iar Lady Hallett, fostă judecătoare la Curtea de Apel, a ajuns la propriile concluzii, dar acestea nu au fost încă publicate din cauza unei anchete de lungă durată desfăşurate de Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii cu privire la atribuirea contractelor. Concluziile lui Hallett vor fi publicate numai după încheierea eventualelor proceduri penale.

Hallett a afirmat în raportul său: „«Calea VIP», a reprezentat o încercare greşită de a acorda prioritate celor mai credibile oferte”, iar aceasta „a introdus elemente de inechitate” în procesul de achiziţii. „Unii furnizori au beneficiat de un tratament preferenţial deoarece aveau legături cu guvernul”, a constatat ea, „subminând încrederea publicului într-un moment în care aceasta era cea mai necesară”.

Risipă de bani publici

Risipa de echipamente de protecţie individuală (EPI) achiziţionate odată cu izbucnirea crizei - în principal de la producători din China - a fost larg mediatizată în decurs de câteva luni, pe măsură ce stocurile se acumulau şi începeau să fie eliminate. „Marea Britanie a intrat în pandemie cu un stoc inadecvat de EPI şi cu planuri care nu fuseseră niciodată testate în condiţii de criză”, a afirmat Hallett. „Risipa de bani publici a fost uriaşă şi ar fi putut fi evitată. Din aproximativ 14,9 miliarde de lire sterline cheltuite pe EIP, aproape două treimi - aproape 10 miliarde de lire sterline - au fost irosite”, arată ea.

Raportul lui Hallett arată că guvernul a plătit 4,2 miliarde de lire sterline pentru contracte de EPI încheiate pe „calea VIP”.

În timpul audierilor privind achiziţiile publice din martie 2025, Pete Weatherby KC, avocat al organizaţiei „Covid-19 Bereaved Families for Justice” (CBFFJ), care reprezintă aproximativ 7.000 de persoane ale căror rude au murit în timpul pandemiei, a solicitat „o anchetă pentru a stabili dacă clientelismul, avantajele neloiale şi corupţia le-au permis unor speculanţi să obţină profituri fabuloase pe cheltuiala noastră a tuturor, a celor îndoliaţi şi a lucrătorilor esenţiali”.

„Calea VIP”

Matt Hancock, care era ministru al sănătăţii la acea vreme, şi alţi miniştri au apărat "Calea VIP" în cadrul anchetei, susţinând că aceasta a permis guvernului să acorde prioritate ofertelor credibile.

Theodore Agnew, ministru al Biroului Cabinetului la acea vreme, a declarat în cadrul anchetei că este „o prostie” să se sugereze că această „cale VIP„ ar fi „un fel de plan al unor persoane de dreapta care încearcă să se îmbogăţească”.

Hallett a conchis că ancheta „nu a identificat favoritism sau corupţie din partea miniştrilor şi a funcţionarilor în deciziile finale de atribuire a contractelor”. Totuşi, ea a afirmat: „Calea de «prioritate ridicată» nu ar fi trebuit să fie instituită şi nu trebuie repetată”.

Hallett a precizat: „Deşi nu a fost intenţionat, sistemul era în mod inerent părtinitor faţă de cei care aveau legături cu guvernul britanic. Acest lucru a sporit riscul de abuz”.

Într-un raport critic, Hallett a constatat că stocul naţional de echipamente de protecţie individuală (EPI) şi alte echipamente medicale vitale era inadecvat la începutul pandemiei, iar medicii, personalul medical şi îngrijitorii nu se puteau proteja pe ei înşişi, nici pe cei pe care îi îngrijeau, împotriva infecţiei.

Membrii CBFFJ au declarat în cadrul anchetei că ei consideră că EPI şi echipamentele inadecvate au constituit un factor care a contribuit la infectarea cu Covid şi decesul rudelor lor. Înainte de publicarea raportului, grupul a declarat, referindu-se la eşecurile guvernului în materie de achiziţii publice şi la „calea VIP”: „Pentru familiile îndoliate, acestea nu au fost eşecuri administrative abstracte. Mulţi cred că cei dragi au murit, cel puţin parţial, deoarece serviciile de sănătate şi îngrijire nu dispuneau de echipamentele, proviziile şi sistemele necesare pentru a asigura siguranţa pacienţilor şi a personalului. Ceea ce face aceste eşecuri şi mai greu de suportat este faptul că unele persoane şi companii cu relaţii bune obţineau profituri enorme tocmai din aceste eşecuri”.

Expuși la risc

Hallett a confirmat că pacienţii şi rezidenţii azilelor de bătrâni au fost expuşi la risc în perioada iniţială, cea mai mortală a pandemiei, concluzionând că stocul de EPI al Regatului Unit se afla „într-o stare periculoasă” şi că ţara „pur şi simplu nu era pregătită să concureze” în goana frenetică la nivel mondial pentru achiziţionarea de echipamente medicale. Cu toate acestea, ea a lăudat publicul, companiile şi sectoarele britanice ale ştiinţelor vieţii şi producţiei avansate pentru că s-au mobilizat „cu entuziasm” pentru a ajuta.

„Pe măsură ce pandemia s-a agravat, mulţi medici, asistente medicale şi personal din sectorul îngrijirii au lucrat fără echipamente de protecţie individuală (EPI) adecvate sau fără echipamente medicale suficiente, cum ar fi ventilatoarele”, a spus ea. „Acest lucru i-a lăsat în imposibilitatea de a se proteja corespunzător pe ei înşişi sau pe cei aflaţi în grija lor împotriva infecţiilor periculoase”, arată documentul.

În raport, Hallett a formulat 11 recomandări pentru a se asigura că goana precipitată după echipamente medicale vitale, risipa enormă de bani publici şi achiziţiile publice care au favorizat companiile cu legături politice nu se vor repeta în cazul unei viitoare pandemii.

Recomandări

Recomandările includ investiţii în industria britanică de producţie avansată, îmbunătăţirea gestionării stocurilor pentru pandemie, „revizuirea radicală” a lanţului de aprovizionare necesar şi a sistemelor de achiziţii de urgenţă, precum şi „îmbunătăţirea transparenţei, guvernanţei şi responsabilităţii în achiziţiile de urgenţă, astfel încât publicul să poată avea încredere că banii sunt cheltuiţi în mod corespunzător şi echitabil”.

Hallett a concluzionat: „Un sistem de achiziţii de urgenţă mai bine pregătit va reduce costul obţinerii proviziilor esenţiale şi va salva vieţi”.

Reacția lui Boris Johnson

Fostul premier Boris Johnson a declarat că ”nu a citit” ultimele concluzii ale anchetei privind Covid, dar a insistat că răspunsul Regatului Unit la pandemie a fost „remarcabil”. Vorbind marţi, în timpul unei vizite la expoziţia Nova din Shoreditch, el a afirmat că „nu are nevoie” de o anchetă care să-i spună cum a reacţionat guvernul său la Covid. „A fost o perioadă dificilă şi ştiţi că am procurat o cantitate mare de echipamente de protecţie personală foarte, foarte repede şi cred că, dacă aţi fi întrebat oamenii: «Ce vreţi? Vreţi echipamente de protecţie personală rapid şi vreţi cât mai multe posibil?», aceştia ar fi răspuns «da»” - a arătat Johnson. El a adăugat: „Cred că reacţia guvernului britanic, în special în ceea ce priveşte derularea celui mai rapid program de vaccinare din lume, a fost excepţională. Aceasta este părerea mea şi nu am nevoie de o anchetă ca să vă spun asta”.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat: „Raportul de astăzi este, evident, copleşitor şi le suntem recunoscători baronesei Hallett şi echipei sale pentru munca minuţioasă şi importantă depusă în legătură cu aceste aspecte. Pandemia a avut un impact profund şi de durată asupra întregii noastre societăţi, iar acest guvern se angajează să înveţe lecţiile anchetei privind Covid, astfel încât să fim protejaţi şi pregătiţi pentru viitor. Şi, desigur, vom analiza cu atenţie şi în detaliu recomandările anchetei şi vom răspunde la momentul potrivit”, a transmis Downing Street,

Editor : Sebastian Eduard

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