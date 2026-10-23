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Guvernul britanic îi îndeamnă pe toţi cetăţenii să îşi facă rezerve de apă şi de alimente

Data publicării:
Dan Jarvis
Dan Jarvis, Ministrul pentru Securitate Foto: Profimedia
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Din articol
Reziliență națională Recomandări Mesaje

Toţi cetăţenii britanici sunt îndemnaţi să îşi facă rezerve de până la nouă litri de apă îmbuteliată şi alimente suficiente pentru trei zile, potrivit unor noi recomandări guvernamentale menite să asigure supravieţuirea gospodăriilor în cazul unor fenomene meteorologice extreme, atacuri cibernetice sau alte situaţii grave de urgenţă, conform The Guardian.

Campania "Be Ready" ("Fiţi pregătiţi") urmăreşte să îi convingă pe cetăţeni să îşi constituie rezerve suficiente pentru 72 de ore, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale autorităţilor privind impactul crizei climatice, dependenţei de tehnologie şi ameninţărilor din partea statelor ostile.

Ministrul pentru Securitate, Dan Jarvis, a declarat că „cei care pot urma aceste recomandări ar trebui să o facă”.

Este vorba despre „măsuri simple pentru a fi pregătiţi în faţa situaţiilor de urgenţă cotidiene”, în cadrul unui efort mai amplu, orientat către comunităţi, „de a ne îmbunătăţi rezilienţa ca naţiune”, a explicat el.

Reziliență națională

Ministrul Apărării, Wes Streeting, a adăugat că Marea Britanie trebuie să se pregătească şi pentru ameninţarea „terorismului sponsorizat de stat”, prin care Rusia sau alte puteri ostile ar putea viza infrastructura utilizată zilnic de populaţie.

„Termeni precum «război hibrid» şi «ameninţări din zona gri» nu descriu şi nu transmit cu exactitate publicului larg ceea ce eu prefer să numesc «terorism sponsorizat de stat»”, a declarat el.

„Aşadar, în faţa acestor ameninţări, care nu sunt ipotetice, ci reale, şi care nu se manifestă în altă parte, ci tot mai mult aici, trebuie să ne intensificăm eforturile şi să tratăm cu seriozitate atât rezilienţa naţională, cât şi apărarea naţională”, a afirmat ministrul.

„Este foarte important să întrebăm gospodăriile şi companiile: sunt pregătite? Ştiu cum ar reacţiona în cazul unor dificultăţi cotidiene care ar putea apărea?”, a adăugat ministrul.

Recomandări

Cetăţenii sunt sfătuiţi să păstreze acasă rezerve de pături şi bani în numerar, precum şi o trusă de prim ajutor, o lanternă cu baterii şi un radio FM cu dinam, care poate fi alimentat manual.

Recomandările prevăd depozitarea a trei litri de apă potabilă pentru fiecare persoană, pe zi. Pentru gătit şi spălat este necesară o cantitate suplimentară de apă.

Guvernul britanic anunţase încă din august că populaţia va fi sfătuită să îşi facă rezerve de conserve, însă campania "Be Ready" lansată de instituţia care coordonează activitatea guvernamentală oferă recomandări mai detaliate.

Mesaje

Campania va fi urmată de difuzarea unor mesaje publicitare pe reţelele sociale şi la radio.

Constituirea unor rezerve pentru trei zile este considerată o măsură realistă şi practică pentru gospodării şi ar alinia Regatul Unit la Franţa, Irlanda şi Ţările de Jos în ceea ce priveşte recomandările adresate populaţiei pentru pregătirea în cazul unor perturbări grave.

Miniştrii au ales să lanseze campania înaintea sezonului furtunilor de iarnă, după o serie de furtuni puternice care au afectat Regatul Unit în ultimii ani.

Zeci de mii de locuinţe din regiunea Midlands, sud-vestul Angliei şi Ţara Galilor au rămas fără electricitate după ce furtuna Goretti a lovit ţara în ianuarie, cu rafale de vânt care au atins aproape 160 km/h.

Există, de asemenea, îngrijorări privind posibilul impact al fenomenului „super El Niño”, un fenomen climatic global care ar putea face din 2027 cel mai călduros an înregistrat vreodată şi ar putea provoca fenomene meteorologice imprevizibile, afectând aprovizionarea mondială cu alimente şi sistemele energetice.

Noile recomandări au fost publicate în contextul în care 32 de site-uri ale guvernului britanic au fost dezactivate preventiv, ca reacţie la descoperirea unei vulnerabilităţi de securitate în limbajul de programare PHP, utilizat de milioane de site-uri din întreaga lume.

Editor : Sebastian Eduard

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