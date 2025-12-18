Live TV

Guvernul danez acuză Rusia de două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, o „dovadă foarte clară” a războiului hibrid

Data publicării:
Torsten Schack Pedersen
Torsten Schack Pedersen, ministrul danez pentru reziliență și pregătire. Sursa foto: Profimedia Images
Ministerul danez de Externe îl va convoca pe ambasadorul Rusiei

Guvernul danez a acuzat joi Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice considerate „distructive și perturbatoare”, după ce serviciile de informații militare au concluzionat că acestea au fost comise de grupuri cu legături directe cu statul rus.

Serviciul de Informații Militare al Danemarcei (DDIS) a anunțat joi că Moscova a fost responsabilă pentru un atac cibernetic asupra unei companii daneze de apă în 2024, precum și pentru o serie de atacuri de tip DDoS (distributed denial-of-service) asupra unor site-uri daneze, înaintea alegerilor pentru consiliile municipale și regionale din luna noiembrie, potrivit The Guardian.

Primul atac ar fi fost comis de gruparea pro-rusă cunoscută sub numele de Z-Pentest, iar al doilea de NoName057(16), grup cu legături cu statul rus.

„Statul rus utilizează ambele grupuri ca instrumente ale războiului său hibrid împotriva Occidentului”, a transmis DDIS într-un comunicat. „Scopul este de a crea insecuritate în țările vizate și de a pedepsi statele care sprijină Ucraina. Operațiunile cibernetice ale Rusiei fac parte dintr-o campanie mai amplă de influență menită să submineze sprijinul occidental pentru Ucraina.”

Serviciul a adăugat că „DDIS apreciază că alegerile din Danemarca au fost folosite ca platformă pentru a atrage atenția publicului, un tipar observat și în mai multe alte alegeri europene”.

Directorul DDIS, Thomas Ahrenkiel, a declarat că autoritățile sunt „foarte sigure că acestea sunt grupuri pro-ruse care au legături cu statul rus”.

Ministerul danez de Externe îl va convoca pe ambasadorul Rusiei

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a calificat atacurile drept „complet inacceptabile” și a spus că tratează incidentele „foarte serios”. În urma unui atac asupra unei companii de apă din Køge, în decembrie 2024, un hacker a preluat controlul unei stații de alimentare cu apă și a modificat presiunea pompelor, ceea ce a dus la spargerea a trei conducte.

„Aceasta este o dovadă foarte clară că ne aflăm acum într-o situație în care războiul hibrid despre care am vorbit, din păcate, are loc. Acest lucru readuce în prim-plan contextul în care ne aflăm în Europa”, a spus Lund Poulsen.

Ministrul a precizat că Ministerul danez de Externe îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la o întrevedere. „Este complet inacceptabil ca atacuri hibride să fie desfășurate în Danemarca de partea rusă.”

Deși atacurile au provocat pagube limitate, ministrul pentru reziliență și pregătire, Torsten Schack Pedersen, a declarat că ele arată că „există forțe capabile să închidă părți importante ale societății noastre”.

Danemarca nu este suficient pregătită pentru a face față unor astfel de atacuri venite din partea Rusiei, a adăugat el. „Cred că trebuie să fii extrem de naiv dacă crezi că suntem la cel mai înalt nivel în materie de securitate cibernetică.”

În septembrie, Copenhaga a descris o serie de incursiuni ale dronelor pe aeroporturi daneze și în zone de importanță militară drept un „atac hibrid”. Aceste incidente, care au scos la iveală lacune în capacitățile de apărare, au contribuit la planurile de creare a unui „zid european al dronelor”.

