Guvernul german a schimbat subvențiile pentru autovehiculele electrice. Ajutorul acordat acum la cumpărarea unui EV

Data publicării:
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Europa este inundată de mașini electrice de producție chinezească.
Concurență

Noile subvenţii din Germania pentru achiziţionarea vehiculelor electrice (EV) sunt „un impuls” pentru sectorul auto al ţării, care se confruntă cu dificultăţi, a anunţat luni ministrul Mediului, Carsten Schneider, transmit DPA şi Reuters.

Planul fusese anunţat de Guvernul cancelarului Friedrich Merz în toamna anului trecut, iar detaliile au fost prezentate luni, după negocieri între partidele aflate la guvernare.

„Acest plan reprezintă un impuls major pentru mobilitatea electrică din Germania. Şi un impuls pentru industria noastră auto internă, care oferă maşini electrice puternic”, a declarat Schneider.

Germania este cea mai mare piaţă auto europeană.

Noile subvenţii permit consumatorilor să solicite ajutor guvernamental de la 1.500 la 6.000 euro pentru achiziţionarea unui vehicul electric , eligibilitatea ajungând la până la un venit maxim de 90.000 euro pentru gospodăriile cu doi copii.

De asemenea, schema acoperă şi vehiculele hibdride plug-in, şi cele cu dispozitive care extind autonomia bateriei, fiind disponibilă o subvenţie de bază de 1.500 euro.

Pentru a fi eligibile, vehiculele nu trebuie să emită mai mult de 60 grame de dioxid de carbon (CO2) per kilometru şi trebuie să aibă o autonomie de cel puţin 80 kilometri.

Industria auto germană, o componentă centrală a celei mai mari economii europene, s-a confruntat cu dificultăţi în ultimii ani, pe fondul majorării costurilor şi a concurenţei puternice din China.

Dar Schneider susţine că aproximativ 80% din vehiculele electrice şi hibride plug-in înmatriculate anul trecut în Germania au fost produse în Europa, ceea ce arată performanţele producătorilor auto interni.

Concurență

Pe fondul temerilor că firmele din China, cum ar fi BYD, ar putea inunda piaţa din Europa cu vehicule electrice ieftine, Schneider a declarat că producătorii auto germani se adaptează concurenţei. „Anul acesta, din ce în ce mai multe modele accesibile de la producătorii auto germani vor fi lansate pe piaţă”, a adăugat ministrul Mediului.

Berlinul a alocat pentru schemă trei miliarde de euro, care va acoperi probabil 800.000 vehicule subvenţionate până în 2029, iar solicitările pot fi transmite retroactiv, pentru înmatriculările noi de la 1 ianuarie. Nu vor fi excluse maşinile importate, inclusiv cele produse în China, a afirmat Schneider.

Acesta a adăugat: „Vom face faţă provocării concurenţei şi nu vom impune limite în acest sens”.

Sectorul auto, al doilea mare domeniu industrial din Germania după ingineria mecanică, are acum doar 721.400 de angajaţi, aproape de cel mai scăzut nivel înregistrat din 2011, a precizat Destatis.

 

