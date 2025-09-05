Live TV

Guvernul Merz cere aprobarea Parlamentului pentru zeci de proiecte militare. Pe listă se află achiziția de Eurofighter

eurofighter a Luftwaffe
Aeronavă Eurofighter a Luftwaffe care se desprinde de la sol. Foto: Profimedia

Guvernul german va cere aprobarea Parlamentului în acest an pentru circa 80 de proiecte de achiziţii şi modernizări în domeniul apărării, printre care achiziţia de avioane de luptă Eurofighter şi modernizarea sistemului de rachete de croazieră Taurus, transmite vineri Reuters.

Documentul consultat de Reuters prezintă 81 de proiecte care depăşesc pragul bugetar de 25 milioane de euro (29 milioane de dolari) peste care achiziţiile au nevoie de aprobarea comisiei pentru buget a Bundestagului.

Printre acestea se numără şi aşa-numită Tranşă 5 de avioane Eurofighter, despre care fostul cancelar Olaf Scholz a spus că va include 20 de aparate construite de Airbus.

Pe listă se mai află planuri de modernizare a sistemului de rachete de croazieră Taurus, inclusiv crearea unei linii de producţie pentru Taurus NEO de generaţie viitoare.

Reuters a relatat anul trecut că ministrul apărării, Boris Pistorius, are în vedere dezvoltarea unei versiuni avansate a Taurus şi achiziţia a 600 dintre aceste rachete.

Armata germană deţine în inventar 600 de rachete din actuala versiune, cu o rază de acţiune de peste 500 km, ce pot fi lansate de avioane de luptă precum Tornado, F-15 sau F/A-18.

Printre alte proiecte majore de pe listă se mai numără achiziţia de sisteme de rachete Patriot şi IRIS-T, de vehicule de luptă de infanterie Puma, transportoare blindate Boxer şi drone Heron TP produse în Israel.

În august, Germania a oprit exporturile către Israel de arme ce ar putea fi folosite în Gaza.

Lista nu precizează numărul de sisteme ce urmează să fie achiziţionate, nici preţul sau producătorul lor.

