Guvernul pro-rus de la Praga refuză să vândă Ucrainei avioanele L-159, în ciuda promisiunilor președintelui Pavel

Data publicării:
An L-159 Alca fixed wing of the Czech Army conducts air defense training with the U.S. Air Force joint terminal attack controllers assigned to 10th Air Support Operations Squadron (ASOS) during Saber Strike 22 at Hradiště Military Area, Northwest Czech Re
L-159. Sursa foto: Profimedia Images

Cehia nu va vinde Ucrainei avioanele de luptă ușoare L-159, a declarat premierul Andrej Babis pe 19 ianuarie, în ciuda faptului că președintele ceh Petr Pavel a susținut această măsură.

„Domnul (ministrul apărării Jaromir) Zuna a spus clar că avioanele mai au o durată de viață de aproximativ 15 ani și că armata are nevoie de ele”, a declarat Babis după o ședință a guvernului, a raportat Televiziunea Cehă.

Pavel, care a vizitat Ucraina săptămâna trecută, a declarat pe 18 ianuarie că oferta Kievului de a cumpăra avioanele este o oportunitate pentru industria de apărare cehă și a susținut că vânzarea a patru dintre cele 24 de avioane L-159 ale armatei cehe nu ar pune în pericol capacitățile sale de apărare.

Vestea subliniază divergențele de politică externă dintre șeful statului ceh, favorabil Ucrainei, și noua coaliție populistă aflată la putere în țară.

„Mă tem că, prin această decizie, ne îndreptăm mai degrabă spre egoism decât spre solidaritate”, a comentat Pavel, general NATO în rezervă, referindu-se la refuzul de a vinde aeronavele țării care se confruntă cu invazia rusă.

Înalți oficiali guvernamentali, printre care ministrul ceh de externe Petr Macinka, l-au criticat pe președinte pentru că a ridicat perspectiva unei vânzări, argumentând că decizia nu ține de competența sa.

La rândul său, Pavel a menționat că Ucraina încearcă să achiziționeze aeronava de cel puțin șase luni și a spus că el doar continuă negocierile anterioare.

L-159 este un avion de atac subsonic și un avion de antrenament fabricat de compania cehă Aero Vodochody.

Tomio Okamura, liderul partidului de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD) și cel mai vocal oponent al coaliției în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei, a declarat că avioanele au o valoare reziduală scăzută, dar rămân extrem de valoroase pentru forțele armate ale țării.

Coaliția populistă din Cehia, care a înlăturat guvernul pro-Ucraina al fostului prim-ministru Petr Fiala în alegerile din octombrie 2025, s-a angajat să oprească asistența acordată Kievului din bugetul ceh, sprijinind în schimb eforturile de pace ale președintelui american Donald Trump.

În ciuda acestui fapt, Macinka, care a vizitat și Kievul la începutul lunii ianuarie, a afirmat că cele două țări rămân partenere și că Cehia va continua să coordoneze inițiativa privind muniția pentru Ucraina.

Editor : A.R.

