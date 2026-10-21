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Gyorgy Matolcsy, fostul șef al băncii centrale a Ungariei, a fost reținut în cadrul unei anchete

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Gyorgy Matolcsy. Foto: Profimedia
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Fostul guvernator al băncii centrale a Ungariei, Gyorgy Matolcsy, a fost reținut, miercuri, în cadrul unei anchete privind fundațiile înființate de banca centrală în timpul mandatului său, a relatat site-ul de știri Telex, citat de Reuters.

Încă de la începutul anului 2025, procurorii și poliția investighează o fundație înființată de Banca Națională a Ungariei (NBH) sub conducerea sa anterioară, după ce un raport al Curții de Stat pentru Audit a ridicat îngrijorări cu privire la investițiile realizate de fundație și de compania sa de administrare a activelor.

Matolcsy a declarat în aprilie că banca nu avea mandat legal să se amestece în operațiunile fundațiilor, deoarece acestea „acționau independent”.

Telex, citându-l pe avocatul lui Matolcsy, Pal Batki, a relatat că Matolcsy a fost reținut miercuri dimineață împreună cu alte persoane legate de anchetă.

Telex a relatat că Matolcsy va fi interogat mai târziu în cursul zilei pentru suspiciunea de fraudă care a cauzat pierderi financiare semnificative și utilizarea unui document privat falsificat.

„Parchetul Central de Investigații desfășoară astăzi acțiuni de investigație coordonate în cadrul anchetei în curs privind infracțiunea de gestionare defectuoasă a fondurilor, cauzând o pierdere financiară deosebit de semnificativă”, au declarat procurorii într-un comunicat.

Aceștia au refuzat să comenteze suplimentar, spunând doar că acțiunile erau legate de așa-numitul caz NBH și erau desfășurate în mai multe locații.

Prim-ministrul Peter Magyar, care l-a înlăturat pe Viktor Orbán în alegerile din aprilie, a declarat că operațiunile anterioare ale băncii centrale trebuie investigate, iar partidul său de guvernământ a înființat o comisie parlamentară în acest scop.

În luna mai, procurorii și poliția maghiară au confiscat aproximativ 92 de miliarde de forinți (300 de milioane de dolari) în fonduri și valori mobiliare, în cadrul unei anchete de spălare de bani care implică fundații înființate de banca centrală cu ani în urmă.

Editor : Ș.R.

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