Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA

Mass-media britanică a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că hackerii ruși au pătruns în sistemele informatice ale Ministerului Apărării din Marea Britanie, sustrăgând date sensibile despre personalul militar și alte informații din bazele Forțelor Aeriene Regale și ale Marinei Regale, scrie Kyiv Post.

Aproximativ 272.000 de membri ai serviciului ar putea fi afectați.

Mai precis, potrivit Mail on Sunday, infractorii cibernetici au piratat fișierele unui contractor de întreținere și construcții, Dodd Group, obținând acces temporar la serverul său central prin intermediul unui ransomware.

„Putem confirma că Dodd Group a fost recent victima unui incident de tip ransomware, în urma căruia o terță parte neautorizată a obținut acces temporar la o parte din sistemele noastre interne”, a declarat un purtător de cuvânt al Dodd Group. „În timp ce ancheta noastră criminalistică este în curs, suntem conștienți de afirmațiile potrivit cărora datele preluate din sistemele noastre au fost publicate online.”

Presa londoneză a raportat că datele personale ale personalului militar și ale veteranilor (nume, detalii bancare și unele adrese din sistemul de salarizare) au fost compromise.

Ministerul britanic al Apărării a declarat că investighează incidentul.

„Investigăm în mod activ afirmațiile potrivit cărora informații referitoare la Ministerul Apărării au fost publicate pe Dark Web”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului. „Pentru a proteja informațiile operaționale sensibile, nu vom face alte comentarii cu privire la detalii.”

The Daily Mail a menționat că documentele obținute în mod ilegal conțin, potrivit unor surse, informații despre o serie de baze sensibile, inclusiv RAF Lakenheath, unde sunt staționate avioanele F-35 de nouă generație ale Forțelor Aeriene ale SUA.

 

Editor : Sebastian Eduard

