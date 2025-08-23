Live TV

Video „Hai, dispari! Du-te în Ucraina”. Parisul îl convoacă pe ambasadorul italian după ce Matteo Salvini i-a adresat vorbe grele lui Macron

Data publicării:
Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega.
Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega. Foto: Profimedia Images

Vicepremierul italian Matteo Salvini a făcut, joi, remarci batjocoritoare la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, cu privire la posibila desfășurare a trupelor europene în Ucraina. Franța a răspuns vineri prin convocarea ambasadorului italian, a declarat o sursă diplomatică. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente care au intensificat tensiunile dintre Paris și Roma, arată France24.

Autoritățile franceze l-au convocat ambasadorul italian, după ce vicepremierul italian l-a contestat pe președintele francez pentru că acesta din urmă a sugerat ca soldații europeni să fie dislocați în Ucraina, în cadrul unui acord postbelic, a declarat sâmbătă o sursă diplomatică franceză.

Solicitat la începutul acestei săptămâni să comenteze apelurile președintelui francez Emmanuel Macron de a disloca soldați europeni în Ucraina, după orice acord cu Rusia, vicepremierul Matteo Salvini a folosit o expresie din dialectul milanez, care poate fi tradusă aproximativ prin „Hai, dispari”.

„Du-te acolo dacă vrei. Pune-ți casca, jacheta, pușca și du-te în Ucraina”, le-a spus el reporterilor, referindu-se la Macron.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Salvini, liderul populist al partidului de dreapta Liga și, totodată, ministrul Transporturilor din guvernul naționalist și conservator condus de Giorgia Meloni, l-a criticat în repetate rânduri pe Macron, în special în legătură cu Ucraina.

Ambasadorul italian a fost convocat vineri, a declarat sursa diplomatică, marcând cea mai recentă dintr-o serie de conflicte diplomatice între Paris și Roma, înainte și după preluarea puterii de către Meloni, în 2022.

„Ambasadorului i s-a reamintit că aceste remarci contravin climatului de încredere și relațiilor istorice dintre cele două țări, precum și evoluțiilor bilaterale recente, care au evidențiat convergențe puternice între cele două țări, în special în ceea ce privește sprijinul neclintit acordat Ucrainei”, a declarat sursa citată de France24.

Macron, un susținător vocal al Ucrainei în războiul cu Rusia, a colaborat cu alți lideri mondiali, în special cu premierul britanic Keir Starmer, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
Noi avertizări meteo de furtuni.
3
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
seismograf
4
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi Sport
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Soldați ucraineni funeralii
Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați...
Ultimele știri
De ce au dispărut neanderthalienii, iar omul modern a supraviețuit? Cercetătorii au făcut o descoperire neașteptată
Nouă hartă electorală în Texas, rescrisă la cererea lui Trump, pentru alegerile din 2026. Reacția liderului SUA: „Avem o nouă victorie”
Mike Pompeo, fostul secretar de Stat al SUA, îl avertizează pe Trump „să nu-l recompenseze pe Putin pentru invadarea Ucrainei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fabrica atacată
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este cu bătaie lungă
Ucraina victorie
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Parlamentari din Ucraina și România
Președintele Radei Supreme din Ucraina se așteaptă ca parlamentarii români să joace un rol activ în sprijinirea Kievului
TOS-1 Aruncător de flăcări
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări TOS-1, în regiunea Zaporojie
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Studiul care schimbă perspectiva asupra atmosferei Pământului. Care e cel mai sumbru scenariu la care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
A dat-o în judecată pe amanta soțului ei și a și câștigat procesul. Povestea bizară a unei familii din China
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Toma Caragiu, povestea „ciobanului cu Homer în traistă“ care a sfidat comunismul prin râs: „Cum să tăiem...
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...