Vicepremierul italian Matteo Salvini a făcut, joi, remarci batjocoritoare la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, cu privire la posibila desfășurare a trupelor europene în Ucraina. Franța a răspuns vineri prin convocarea ambasadorului italian, a declarat o sursă diplomatică. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente care au intensificat tensiunile dintre Paris și Roma, arată France24.

Autoritățile franceze l-au convocat ambasadorul italian, după ce vicepremierul italian l-a contestat pe președintele francez pentru că acesta din urmă a sugerat ca soldații europeni să fie dislocați în Ucraina, în cadrul unui acord postbelic, a declarat sâmbătă o sursă diplomatică franceză.

Solicitat la începutul acestei săptămâni să comenteze apelurile președintelui francez Emmanuel Macron de a disloca soldați europeni în Ucraina, după orice acord cu Rusia, vicepremierul Matteo Salvini a folosit o expresie din dialectul milanez, care poate fi tradusă aproximativ prin „Hai, dispari”.

„Du-te acolo dacă vrei. Pune-ți casca, jacheta, pușca și du-te în Ucraina”, le-a spus el reporterilor, referindu-se la Macron.

Salvini, liderul populist al partidului de dreapta Liga și, totodată, ministrul Transporturilor din guvernul naționalist și conservator condus de Giorgia Meloni, l-a criticat în repetate rânduri pe Macron, în special în legătură cu Ucraina.

Ambasadorul italian a fost convocat vineri, a declarat sursa diplomatică, marcând cea mai recentă dintr-o serie de conflicte diplomatice între Paris și Roma, înainte și după preluarea puterii de către Meloni, în 2022.

„Ambasadorului i s-a reamintit că aceste remarci contravin climatului de încredere și relațiilor istorice dintre cele două țări, precum și evoluțiilor bilaterale recente, care au evidențiat convergențe puternice între cele două țări, în special în ceea ce privește sprijinul neclintit acordat Ucrainei”, a declarat sursa citată de France24.

Macron, un susținător vocal al Ucrainei în războiul cu Rusia, a colaborat cu alți lideri mondiali, în special cu premierul britanic Keir Starmer, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.

Editor : C.A.