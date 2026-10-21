„Hansel și Gretel” din Tirol: doi frați, abandonați de părinți la 2.300 de metri altitudine. Salvamontiștii i-au găsit în hipotermie

Doi frați germani, în vârstă de 13 și 16 ani, au fost salvați în toiul nopții în Tirolul de Sud, după ce părinții i-au lăsat să continue singuri o drumeție montană. Adolescenții au ajuns la o cabană închisă, la peste 2.300 de metri altitudine, și au fost găsiți cu hipotermie severă, anunță Euronews.

Familia pornise împreună într-o drumeție din localitatea Toblach. După câteva ore, însă, părinții s-au întors din drum și i-au lăsat pe băieți să continue singuri. Planul era ca adolescenții să petreacă noaptea la cabana Bonnerhutte, deoarece părinții considerau că aveau suficientă experiență pentru a se descurca.

Nimeni nu verificase însă în prealabil programul cabanei. Refugiul montan, construit în 1897 de secția din Bonn a Clubului Alpin, fusese închis pentru sezon cu o săptămână înainte.

Apelul de urgență a fost primit în cele din urmă în jurul orei 1:00. După ce au urcat peste 1.000 de metri diferență de nivel, băieții s-au trezit în frig, fără un loc în care să se adăpostească.

Salvatorii montani i-au găsit și i-au transportat în siguranță la spital. Potrivit serviciului de salvare montană din Pustertal, adolescenții erau îmbrăcați necorespunzător pentru condițiile de pe munte și sufereau de hipotermie severă. Unul dintre frați avea și vărsături.

Cei doi au fost între timp externați din spital. Salvatorii au descris incidentul drept un caz de „mare neglijență” și au subliniat că astfel de comportamente iresponsabile sunt, din fericire, rare.

Povestea amintește de basmul „Hansel și Gretel”, scris de frații Jacob și Wilhelm Grimm și publicat pentru prima dată în 1812. De data aceasta, însă, copiii nu au fost abandonați într-o pădure, ci în munții din Tirolul de Sud, la peste 2.300 de metri altitudine, în frig și fără adăpost.

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Editor : C.A.