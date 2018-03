Haos în Irlanda și Marea Britanie din cauza vremii. Magazine jefuite în timpul viscolului

E haos în Irlanda, care îndură cea mai grea iarnă din ultimele trei decenii. Furtuna Emma venită din Atlantic a adus zăpadă şi de doi metri în unele zone ale ţării. Zeci de mii de oameni au fost lăsaţi fără curent, apă, telefon sau internet. În spitalele irlandeze, toate operaţiile care nu reprezintă o urgenţă au fost anulate. De asemenea, sute de curse nu vor decola de pe aeroportul din Dublin, ceea ce va afecta cel puţin 10 mii de pasageri. Magazinele au fost golite de oamenii care şi-au făcut provizii pentru zilele cu vreme rea. În Marea Britanie, zeci de pasageri au stat blocaţi aproape 15 ore într-un tren, fără apă şi căldură.

În imaginile de mai sus puteți vedea cum a arătat aeroportul din Dublin azi-noapte. Zăpada acoperea pista şi avioanele, iar în afară de utilajele de deszăpezire, puţine lucruri se mişcau. Peste 100 de zboruri au fost anulate deja pentru sâmbătă.

Irlanda a fost acoperită cu un strat gros de zăpadă cum nu a mai fost de mai bine de 30 de ani. Drumurile şi căile ferate au fost îngropate sub omăt încât, în unele locuri, maşini întregi au dispărut sub troiene.

„Este foarte rău. Foarte rău. (Multă zăpadă?) Da, multă zăpadă. Mi-a luat 20 de minute să fac 5 kilometri”, spune un șofer.

„Am rămas blocate acolo în zăpadă. Aşa că de aici mergem pe jos”, povestesc niște femei.

Autorităţile avertizează că unele localităţi ar putea rămâne izolate şi în următoarele zile, deoarece deszăpezirea merge greu. Vântul puternic formează troiene şi de doi metri.

„Acum suntem în faza de recuperare. Dar va fi o provocare foarte mare şi va dura câteva zile. Vreau să asigur pe toată lumea că toate resursele statului sunt folosite să punem Irlanda din nou în mişcare”, a declarat Leo Varadkar, premierul Irlandei.

Două magazine din Dublin, care erau închise, au fost jefuite. Unul dintre supermarketuri a fost atacat cu un excavator.

„Uitaţi, un seif a fost tras pe stradă! Uitaţi-vă!”, exclamă un martor ocular.

A fost nevoie de intervenţia în forţă a poliţiştilor înarmaţi ca să-i oprească pe hoţi.

Furtuna Emma a lovit cu putere şi Marea Britanie, deja afectată de valul siberian de frig supranumit "Bestia din Est". 50 de oameni au stat blocaţi într-un tren în sudul ţării, fără apă şi fără căldură.

„Au fost 14 sau 15 ore, cam aşa ceva. Nici nu mai ştiu exact, dar cred că 14 sau 15 ore”, a povestit unul dintre pasageri.

În Scoţia, armata a intervenit cu maşini de teren ca să-i ducă pe medici la spitale, deoarece drumurile erau blocate.

„Tot transportul public a fost anulat, iar maşina mea era acoperită cu zăpadă, aşa că altfel nu puteam să plec de acasă. Când am vrut să mă duc pe jos, mi-a luat o oră şi 50 de minute”, a povestit un medic.

O telespectatoare Digi24, care muncește într-un magazin din Scoția, a trimis fotografii cu rafturile rămase goale, pentru că, din cauza transportului îngreunat, nu au mai putut ajunge mașinile de aprovizionare.

„Unul dintre cele mai mari supermarketuri din Scoția, TESCO, în data de 1 martie 2018, localitatea Alloa. Tirurile cu marfă nu au mai venit din 28 februarie, din cauza ninsorilor, iar oamenii au golit rafturile ca să-ți facă provizii. Pe Facebook sunt zeci de postări în care oamenii întreabă unde pot găsi pâine și lapte. Sunt de trei ani în Scoția. Nu am văzut niciodată așa ceva. Colegii mei mai în vârstă spun că nu au văzut atâta zăpadă de zeci de ani. Nu s-a mișcat mai nimic timp de doua zile. N-am văzut decat ieri mașini de la deszapezire pe drumuri. Sunt asistenți medicali care se deplasează la domiciliul celor în varsta și îi ajută cum pot. Eu lucrez în magazinul TESCO din Alloa și eram la munca. Am făcut pozele și vi le trimit pentru că nu am mai văzut așa ceva”, a povestit Otilia, pentru Digi24.

„În toate marile magazine este aceeași situație. Magazinul în care lucrez se închide, de obicei, la 12:00 a.m., dar pe 1 martie a fost închis la 6:00 pm. Mulți angajați care locuiesc la distanță mare nu au putut ajunge la muncă din cauza drumurilor impracticabile și nici marfă nu mai era. Ieri, s-a prins lumea că mai există și lapte în varianta log life, din acela pasteurizat, și s-a terminat și acela”. a relatat Otilia. Iată fotografiile:

Meteorologii au anunţat că vremea de primăvară va veni în Europa abia de săptămâna viitoare.