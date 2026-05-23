Video Haos la Belgrad: protest masiv împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic. Ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine

Antigovernment Protest In Belgrade, Vojvodina Province, Serbia - 14 Aug 2025
Violențe la protestele antiguvernamentale din Serbia. Foto. Profimedia

Ciocniri între grupuri de protestatari şi forţele de ordine au avut loc după o imensă manifestaţie antiguvernamentală organizată sâmbătă la Belgrad, capitala Serbiei, la care au participat oponenţi ai preşedintelui autocrat al ţării, Aleksandar Vucic, relatează CBS News.

Deşi mitingul din piaţa centrală a Belgradului s-a desfăşurat în mare parte paşnic, grupuri de tineri demonstranţi s-au separat ulterior şi s-au ciocnit cu forţele de ordine, aruncând rachete de semnalizare, pietre şi sticle către cordoanele de poliţie, care au ripostat cu spray-uri iritante în timp ce înaintau pentru a-i dispersa.

Manifestanţii, printre care se aflau şi ceea ce păreau a fi suporteri violenţi, au împins pubele pe străzi în timp ce poliţiştii anti-revoltă, înarmaţi cu scuturi, încercau să-i înconjoare. Poliţia a staţionat vehicule anti-revoltă într-o zonă centrală a Belgradului pentru a împiedica manifestanţii să se întoarcă.

Mulţimi de protestatari au invadat centrul Belgradului sâmbătă, mulţi dintre ei purtând pancarte şi tricouri cu sloganul mişcării de tineret „Studenţii câştigă”. Colone de maşini au intrat în Belgrad din alte oraşe sârbe mai devreme în cursul zilei.

Vucic a încercat să pună capăt demonstraţiilor de amploare care au zguduit regimul său autoritar din această ţară balcanică.

Protestele masive anticorupţie au cerut tragerea la răspundere pentru tragedia de la o gară din nordul Serbiei, din noiembrie 2024, în care şi-au pierdut viaţa 16 persoane. Aceste proteste l-au obligat pe prim-ministrul de atunci, Milos Vucevic, să demisioneze, înainte ca autorităţile să ia măsuri dure împotriva protestatarilor.

Sâmbătă, studenţii au cerut organizarea de alegeri parlamentare anticipate şi respectarea statului de drept, acuzând guvernul de infracţiuni şi corupţie.

Procurorul Bojana Savovic le-a spus celor prezenţi că „un stat în care legile nu sunt aplicate sau sunt aplicate în mod selectiv nu mai este un stat, ci devine o organizaţie mafiotă”.

Compania feroviară de stat din Serbia a anulat sâmbătă toate trenurile spre şi dinspre Belgrad, într-o aparentă încercare de a împiedica cel puţin o parte din oameni să sosească din alte părţi ale ţării.

Mişcarea tinerilor în căutarea dreptăţii şi a statului de drept a găsit un ecou puternic în rândul cetăţenilor sârbi, dezamăgiţi de politicienii consacraţi după decenii de criză continuă.

Studenţii declară acum că intenţionează să-l înfrunte pe Vucic la alegerile care se apropie, sperând că acestea vor duce la demiterea guvernului populist de dreapta. Vucic a declarat săptămâna aceasta că scrutinul ar putea avea loc între septembrie şi noiembrie anul acesta.

Vucic, oficialii guvernamentali şi mass-media proguvernamentală i-au etichetat pe critici drept agenţi străini care doresc să distrugă ţara — o reacţie care a intensificat polarizarea politică.

