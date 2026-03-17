Al doilea tur de scrutin din Arcis-sur-Aube din Franța va fi o adevărată delectare pentru pasionații de istorie și geopolitică: un Hittler se confruntă cu un Zielinski, nume care, prin pronunție, se apropie de cele ale dictatorului nazist și ale actualului președinte ucrainean, scriu jurnaliștii de la lefigaro.

Duminică, francezii s-au îndreptat către secțiile de votare pentru a-și alege sau realege primarul. Mica comună Arcis-sur-Aube se pregătește să trăiască un al doilea tur al alegerilor municipale care nu duce lipsă de ironie. Într-adevăr, rezultatele primului tur al alegerilor au plasat pe primul loc lista unui anume Charles Hittler, sub sloganul „Să acționăm împreună pentru Arcis”, cu 37,81% din voturi. În urma primului candidat urmează listele lui Annie Soucat („Să construim împreună viitorul pentru Arcis”), cu 32,20% din voturi, și Antoine Renault-Zielinski (Arcis-sur-Aube Passionnément) cu 29,99% din voturi.

Această confruntare tripartită va fi o adevărată delectare pentru pasionații de istorie și geopolitică: Hittler se va înfrunta astfel cu Zielinski în turul al doilea al alegerilor municipale. Numele lor se apropie, prin pronunție, de cele ale dictatorului nazist și ale președintelui ucrainean.

Departe de buncăre sau discursuri aprinse, mizele celui de-al doilea tur se vor juca la o scară mai mică: „consolidarea legăturilor dintre locuitori și siguranța lor”, conform programului domnului Hittler, sau „sprijinul pentru turismul rural, autentic și respectuos față de teritorii”, printre măsurile domnului Zielinski.

Charles Hittler, primarul în exercițiu, pune în valoare experiența acumulată în timpul mandatului său anterior pentru a-i convinge pe locuitorii din Arcis. În schimb, Antoine Renault-Zielinski, un antreprenor dinamic, mizează pe pasiunea sa. Annie Soucat, la rândul ei, adoptă o poziție de arbitru prin îndemnul său de a „construi pentru viitor”. Să sperăm că această confruntare se va desfășura în cele mai bune condiții duminica viitoare. La urma urmei, la Arcis-sur-Aube, teatru al unei bătălii napoleoniene în 1814, se știe că confruntările se desfășoară cu brio.

