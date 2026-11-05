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Hubert Aiwanger, vicepremier al landului Bavaria și politician german proeminent, a fost găsit mort într-un hotel din Berlin

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Hubert Aiwanger. Foto: Profimedia
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Un important politician german a fost găsit mort, miercuri, într-un hotel din Berlin, a anunțat poliția, adăugând că a lansat o anchetă. Cauza morții lui Hubert Aiwanger, în vârstă de 55 de ani, care era vicepremier al landului Bavaria, nu a fost imediat clară, transmite The Guardian.

Poliția a anunțat într-un comunicat că acesta a fost „găsit mort în camera sa de hotel” din districtul Berlin-Mitte. Poliția și procurorii au deschis o anchetă pentru „a determina cauza și circumstanțele specifice ale decesului”, se arată în comunicat.

„Scopul anchetei este de a stabili cauza specifică a decesului și circumstanțele acesteia și de a exclude orice posibilă vinovăție a unei terțe părți”, au declarat poliția și procurorii într-un comunicat. Nu au oferit alte detalii.

Aiwanger, liderul partidului populist Alegătorii Liberi și totodată ministrul bavarez al Economiei, se afla la Berlin pentru a participa la deschiderea unui birou pentru partidul său, dar a ratat evenimentul deoarece se simțea rău, a relatat cotidianul Bild. Trupul său a fost descoperit ulterior de poliție în hotel, se arată în comunicat.

Premierul bavarez, Markus Soeder, a descris moartea lui Aiwanger drept o „tragedie absolută”. „Suntem cu toții profund șocați. Gândurile noastre sunt acum, în primul rând, alături de familia și copiii săi”, a spus el.

Partidul lui Aiwanger era partener minor în guvernul regional bavarez condus de Uniunea Creștin-Socială (CSU) a lui Soeder. El a condus filiala bavareză a Partidului Alegătorilor Liberi din 2006. Sub conducerea sa, partidul a intrat pentru prima dată în guvernul landului în 2018, dar nu a câștigat niciodată suficiente locuri pentru a se califica în parlamentul federal al Germaniei.

Aiwanger s-a confruntat cu controverse naționale în 2023, după ce au apărut rapoarte conform cărora ar fi scris o broșură antisemită când era un elev de 17 ani, în care Auschwitz era descris ca un „cartier de divertisment”.  El a negat că ar fi scris pamfletul, deși a recunoscut că avea „unul sau câteva exemplare” ale acestuia în ghiozdan. Și-a prezentat scuze, dar a refuzat să se retragă.

Aiwanger avea doi copii și locuia cu partenera sa, a relatat presa germană.

Editor : Ș.R.

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