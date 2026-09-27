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Video „Iadul pe pământ”. Foametea persistă în Oleșkî, oraș ocupat de ruși. Localnicii mănâncă buruieni pentru a supraviețui: „Nu mai e nimic”

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oras ucrainean distrus de bombele rusesti
Așa arată orașul Oleșkî după mai bine de 4 ani de bombardamenate rusești. Sursă foto: Facebook / Dmytro Lubinets
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Din articol
„Mor de foame” Ucraina a aruncat alimente cu ajutorul dronelor O singură masă pe zi „Cadavrele sunt lăsate acolo” Dispute între Kiev și Moscova „Toate proviziile se epuizează”

Aproximativ 2.000 de oameni, printre care aproape 50 de copii, au rămas în orașul ucrainean Oleșkî, ocupat de Rusia, fără acces normal la hrană, apă și electricitate. Localnicii spun că au ajuns să mănânce o singură dată pe zi, iar unii supraviețuiesc cu legume și buruieni comestibile. Ucraina a lansat o operațiune cu drone pentru a arunca alimente, apă și materiale medicale în oraș, în timp ce condițiile de securitate fac aproape imposibilă evacuarea civililor, arată The Guardian.

„Mor de foame”

Într-un mesaj transmis din Oleșkî, o femeie a povestit că nu mai are aproape nimic de mâncare și că nu poate părăsi orașul.

Femeia a spus că înainte de război cântărea 110 kilograme, iar acum a ajuns la 67. Inițial s-a bucurat că a slăbit, însă situația s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire.

„Mor de foame”, a transmis aceasta, potrivit relatării citate de The Guardian.

Aproximativ 2.000 de oameni au rămas în Oleșkî și în localitățile din împrejurimi. Aproape 50 dintre ei sunt copii. Alimentarea orașului cu provizii este grav afectată de mine, atacurile cu drone și imposibilitatea de a organiza în siguranță transporturi regulate.

Ucraina a aruncat alimente cu ajutorul dronelor

În încercarea de a ajunge la civilii rămași în oraș, autoritățile ucrainene au organizat o operațiune de amploare pentru a arunca din aer provizii.

Potrivit autorităților din regiunea Herson, aproximativ patru tone de alimente au fost distribuite în aproximativ 100 de puncte. Au fost trimise, de asemenea, apă și materiale medicale.

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Operațiunea este însă extrem de riscantă, iar oficialii ucraineni susțin că unele dintre proviziile trimise anterior au fost confiscate de militarii ruși.

Guvernatorul militar al regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a declarat că aceasta a fost cea mai mare operațiune de acest tip desfășurată până acum.

„Civilii nu au absolut nimic de-a face cu forțele armate ucrainene”, a spus Prokudin, cerând ca populația să nu fie împiedicată să primească alimente și medicamente.

O singură masă pe zi

Potrivit mărturiilor citate de The Guardian, locuitorii din Oleșkî au ajuns să mănânce o singură dată pe zi.

În unele cazuri, oamenii prepară supă fără cartofi, folosind dovlecei cultivați în ceea ce odinioară erau jardinierele blocurilor de locuințe. Uneori adaugă portulacă, o buruiană comestibilă.

„Rămânem fără de toate”, a transmis unul dintre locuitori.

Un altul avertiza încă de la începutul verii că situația urma să devină critică până în august și că, odată cu venirea toamnei, oamenii riscau să moară de foame.

Aprovizionarea orașului s-a deteriorat treptat. Potrivit oficialilor ucraineni, drumurile au fost minate, iar dronele au făcut transporturile extrem de periculoase. Începând din mai, livrările de alimente ar fi fost practic întrerupte.

„Cadavrele sunt lăsate acolo”

Situația este agravată și de lipsa infrastructurii. Oleșkî nu mai are electricitate, iar sistemele obișnuite de aprovizionare și servicii publice nu funcționează.

Tetiana Hasanenko, șefa administrației militare ucrainene din Oleșkî, a declarat pentru The Guardian că densitatea câmpurilor de mine a crescut semnificativ, iar vehiculele care încercau să transporte alimente erau expuse minelor și atacurilor cu drone.

Ea a relatat și cazul unui bărbat în vârstă de 74 de ani care ar fi fost ucis de militari după ce a încercat să recupereze alimente dintr-o pivniță inundată.

Potrivit aceleiași oficiale, unii locuitori au început să sape în pivnițe în căutarea conservelor, a legumelor murate și a alimentelor păstrate pentru iarnă.

Hasanenko a descris condițiile din oraș drept extrem de grave și a afirmat că există cadavre care nu pot fi recuperate din cauza atacurilor cu drone.

„Dronele zboară constant, iar câinii mănâncă cadavrele”, a declarat ea pentru The Guardian.

Dispute între Kiev și Moscova

Autoritățile ucrainene acuză Rusia că împiedică evacuarea civililor și aprovizionarea cu ajutoare umanitare.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a vorbit despre o „catastrofă umanitară” și a cerut evacuarea imediată a populației, acuzând Rusia că este principalul obstacol.

„Rusia face în mod deliberat viața acolo imposibilă. Îi lasă să moară de foame”, a afirmat oficialul ucrainean.

Kremlinul a recunoscut existența unei „situații critice” în Oleșkî, dar a acuzat Ucraina că împiedică livrarea ajutoarelor umanitare către locuitori.

Cele două părți se acuză reciproc și în cazul unor incidente în care au fost atacate transporturi cu alimente.

„Toate proviziile se epuizează”

În mesajele transmise de localnici, disperarea este tot mai evidentă. „Toate proviziile se epuizează”, a scris unul dintre locuitori.

Un alt localnic a relatat că militari ruși au intrat în curțile oamenilor și au dezgropat cartofii, ceapa și usturoiul, luând proviziile alimentare ale unor femei în vârstă.

În paralel, oficialii ucraineni susțin că Rusia întârzie evacuarea civililor și că oamenii rămași în oraș sunt prinși între fronturi.

Oleșkî avea înainte de război aproximativ 24.000 de locuitori. Acum, doar o mică parte din populație a mai rămas în oraș, în condiții în care aprovizionarea, accesul la servicii și posibilitatea de evacuare sunt grav afectate.

Situația din Oleșkî ilustrează amploarea crizei umanitare din teritoriile ocupate și dificultățile extreme cu care se confruntă civilii prinși în zone în care luptele, minele și atacurile cu drone fac aproape imposibil accesul ajutoarelor.

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Editor : C.A.

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