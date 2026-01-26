Live TV

Video Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin

gheata-ger-iarna-germania-profimedia8
Germania se pregăteşte pentru ninsori abundente, iar meteorologii au avertizat că este risc extrem de gheață. FOTO: Profimedia Images

Ninsorile abundente şi ploaia îngheţată au perturbat traficul, luni dimineaţă, la ora de vârf, în mare parte a Germaniei, transmite agenţia DPA. Accidentele s-au înmulţit pe drumurile din nord-estul Germaniei, conform rapoartelor autorităţilor din Saxonia, Brandenburg şi Mecklenburg - Pomerania Inferioară. Operatorul feroviar Deutsche Bahn a declarat că se aşteaptă la întârzieri şi anulări care vor afecta serviciile de transport pe distanţe lungi. Aceste perturbări ar afecta întreaga regiune sudică a Germaniei, precum şi conexiunile către şi dinspre Berlin, Hamburg şi Hanovra, potrivit Deutsche Bahn.

În Berlin, serviciile de tramvai au fost suspendate din cauza prezenţei gheţii pe liniile electrice aeriene. Transportul public a fost perturbat şi în alte zone ale capitalei.

Frontul meteorologic responsabil de aceste condiţii de iarnă a ajuns în sud-vestul Germaniei duminică seara, stratul de zăpadă atingând în unele zone 25 de centimetri.

Luni dimineaţă, unele regiuni din Mecklenburg - Pomerania Inferioară şi Brandenburg erau în continuare vizate de o avertizare de vreme severă, emisă de Serviciul de Meteorologie din Germania din cauza riscului de gheaţă neagră, polei greu de observat pe carosabil. Unele zone din nordul Bavariei se aflau sub avertizare meteorologică de vreme severă din cauza ninsorilor.

În apropiere de Weinsberg, în sud-vestul landului Baden-Württemberg, 15-20 de maşini şi autocamioane au rămas blocate în zăpadă, în cursul nopţii, pe un drum ce face legătura între două autostrăzi, conform poliţiei.

Aeroportul Internaţional Frankfurt urma să anuleze 85 din cele 1.040 de zboruri prevăzute pentru luni din cauza furtunii de zăpadă, după cum a declarat pentru agenţia de presă EFE o purtătoare de cuvânt a Fraport. Aceste anulări sunt cauzate, în mare parte, de condiţiile meteorologice, a adăugat reprezentanta companiei care administrează aeroportul.

Vremea nu se va îmbunătăţi deocamdată, notează DPA. Noi ninsori au fost prognozate de serviciul de meteorologie pe parcursul zilei de luni în numeroase regiuni ale Germaniei. Acestea vor înceta treptat, însă vor fi urmate de o vreme geroasă.

„Te simți ca un șobolan încolțit”. Rusia folosește Interpolul pentru a-și vâna criticii din străinătate: procuror CPI vizat în 2024

