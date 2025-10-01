Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București, a declarat la Digi24 că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Oficialul de peste Prut a subliniat că este nevoie de cooperare strânsă cu România și UE pentru a contracara aceste amenințări.

Liderul PAS a sosit miercuri la București și a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Acesta a fost prezent ulterior în studioul Digi24, unde a subliniat că după victoria în alegeri noua majoritate pro-europeană din Parlamentul de la Chișinău are datoria să accelereze reformele și proiectele comune cu România.

„Odată ce am închis, ca să zic așa, o problemă, am asigurat o majoritate proeuropeană în Parlament, trebuie să ne asigurăm că toate aceste proiecte merg repede la termen, astfel că cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului să simtă, nu doar în teorie, dar și la propriu, avantajele integrării europene. De aia am venit azi la București, am avut o discuție foarte bună, dar și alte proiecte necesare investiții. Mă refer la atragerea investițiilor românești în companiilor românești în Republica Moldova, să le întoarcem pe ale noastre care au trecut Prutul la un moment dat, după 2022, având și un raționament evident legat de securitate. Da, avem mult de muncit, trebuie să ne susținem reciproc. Ne dorim stabilitate politică și la București, și la Chișinău”, a spus el.

Grosu a accentuat importanța stabilității politice, atât la București, cât și la Chișinău: „Doar într-o stabilitate politică poți avea predictibilitate pentru proiecte, pentru strategii și așa mai departe.”

Amenințările Rusiei: „Kremlinul nu se va resemna”

Întrebat despre provocările venite din partea Rusiei, liderul PAS a atras atenția asupra războiului hibrid și a tacticilor de influență: „Avem nenorocul să fim într-o zonă în care Rusia a fost cumva permanent, a avut imixiuni. Da, ceea ce trebuie să facem noi să fim vigilenți, să nu ne gândim că odată ce a pierdut Kremlinul în aceste alegeri se vor resemna, probabil se vor replia. Vor avea nevoie de ceva timp, se considere anumite strategii, tactici. Tocmai de aia trebuie să fim foarte vigilenți în cazul alegerilor parlamentare”.

Grosu a mai menționat și implicarea unor actori politici din România în campaniile de dezinformare: „Aveți și dumneavoastră aici actori politici care participă la acest proces. I-am văzut și în campanie, și după. De aia e nevoie de o cooperare foarte bună.”

Justiția și reformele „inevitabile și ireversibile”

În privința reformelor, Igor Grosu a spus că acestea vor continua ferm, în special în domeniul justiției. „Reformele vor continua. E inevitabil și ireversibil. Ăsta e mesajul pe care noi l-am transmis și îl transmitem în continuare. Victoria noastră în alegeri reconfirmă acest lucru. Evaluarea externă a judecătorilor, noi am fost nevoiți să aplicăm această evaluare externă. Ea va continua pentru că totul depinde de curățarea justiției. Dacă ai un sistem funcțional, care aplică legea, descurajează pe cei care manipulează, corup, dau decizii pe care le așteaptă mediul de afaceri, pentru că trebuie să ai certitudinea dacă investești, nu te trezești într-un moment dat lipsit de de de investiția ta. Mă refer la investitori și locali, și străini, dar în special cei naționali”, a declarat liderul PAS.

El a precizat că, în câteva săptămâni, noul Executiv și Parlamentul vor adopta legea bugetului și vor accelera agenda europeană. „Avem majoritatea parlamentară, avem un președinte proeuropean, vom avea un guvern proeuropean, avem susținerea partenerilor europeni. De aia ne vom mișca foarte repede spre ținta pe care ne-am stabilit-o: 2028.”

Independența energetică și proiectele comune cu România

Oficialul moldovean a vorbit și despre progresele în interconectările energetice și despre proiectele bilaterale majore, declarând că agenda este plină, iar aceste proiecte vor pune Republica moldova la adăpost.

„Suntem în plin proces de finalizare a interconexiunii cunoscute Isaccea-Vulcănești-Chișinău. Asta ne va pune la adăpost. Nu vom mai fi șantajați pe dimensiunea de electricitate, cu gazele ne-am asigurat. Mai avem o noutate bună din partea Americii. Vom mai avea încă o interconexiune Gutinaș-Strășeni, pe partea română, Cutinaș partea noastră Strășeni. Investiții în poduri, în șosele, cale ferată, în domeniul IT. Dacă vorbim de agricultură, industria de prelucrare în special, ne interesează irigare. Schimbările climatice deja sunt o realitate dură, nu poți să le omiți. Procesul de împădurire, un alt program foarte ambițios, investiții în spitale, școli, mediu de afaceri. Deci agenda e plină”, a declarat el.

Referindu-se la intensificarea atacurilor cu drone rusești asupra țărilor din regiune, Grosu a atras atenția asupra necesității de a investi în apărare.

„Trebuie să acționăm hotărât, pentru că atâta timp cât Federația Rusă, iar istoria Rusiei, este istoria expansiunii, a agresiunii, de aia trebuie să existe răspunsul pe măsură. Și la nivel politic, dar și la nivelul tehnologiilor. Da, trebuie să investim în sisteme de monitorizare, sisteme de a contracara. Realitățile pe câmpul de luptă s-au schimbat dramatic de la începutul invaziei. Fără o acțiune comună a țărilor europene o să fie complicat. Noi vă spunem că avem o experiență, știm cum acționează, știu cum cum gândesc, da, e nevoie de o cooperare”, a concluzionat liderul PAS.

Editor : M.I.