Iisus nu a apărut pe un deal din Franța, anunță Vaticanul. O localnică susține că l-a văzut pe Mântuitorul de 49 de ori

Iisus poate răspunde rugăciunilor, dar nu a făcut apariții speciale într-un mic oraș din nordul Franței, a declarat miercuri Vaticanul. Într-o nouă instrucțiune aprobată de papa Leon, biroul doctrinar suprem al Vaticanului a declarat că poveștile despre aparițiile lui Iisus în orașul Dozule, din Normandia, nu trebuie considerate autentice de către cei 1,4 miliarde de catolici din lume, anunță Reuters.

O mamă catolică din oraș a raportat că l-a văzut pe Iisus de 49 de ori în anii 1970, iar acesta i-ar fi dictat o serie de mesaje, cerându-i să construiască o cruce de 7,38 metri pe un deal din oraș.

„Fenomenul presupuselor apariții... trebuie considerat, în mod definitiv, ca neavând o origine supranaturală, cu toate consecințele care decurg din această concluzie”, se arată în textul emis de către biroul doctrinar.

Catolicii cred că figuri religioase precum Iisus și Maria pot face apariții supranaturale, numite apariții, pentru a transmite mesaje religioase, a crea noi practici devoționale sau a face apeluri generale la pace.

Vaticanul are un proces formal de evaluare pentru a analiza aparițiile și avertizează împotriva utilizării presupuselor fenomene în scopul obținerii de câștiguri bănești.

De asemenea, Vaticanul a emis recent un decret care clarifică titlurile pe care catolicii le pot folosi pentru Maria. Textul respectiv precizează că Maria nu poate fi numită „co-mântuitoare” a lumii, deoarece catolicii cred că numai Iisus a mântuit omenirea prin crucificarea și moartea sa.

Printre aparițiile notabile aprobate de Vatican se numără apariția Mariei în Mexic ca Fecioara de Guadalupe în 1531 și aparițiile lui Iisus în fața călugăriței poloneze Faustina Kowalska, în anii 1930.

„Crucea nu are nevoie de 738 de metri de oțel sau beton pentru a fi recunoscută: ea se ridică de fiecare dată când o inimă, mișcată de har, se deschide iertării”, a declarat miercuri Vaticanul cu privire la presupusele apariții din Dozule. Biroul a menționat, de asemenea, că apariția raportată a lui Iisus ar fi spus că lumea se va sfârși înainte de anul 2000. „În mod evident, această pretinsă profeție nu s-a împlinit”, se arată în comunicat.

Editor : C.A.