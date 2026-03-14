La prima vedere, Donald Trump pare un aliat firesc pentru suveraniștii și național-populiștii europeni — iar majoritatea l-a îmbrățișat cu entuziasm ca atare când s-a întors la Casa Albă în 2025. Unii au mers chiar până la a-i adapta sloganul, promovând „Make Europe Great Again” (MEGA). Dar această îmbrățișare s-ar putea desface acum. Campania agresivă a lui Trump privind tarifele împotriva Europei, retorica sa privind anexarea Groenlandei și, mai presus de toate, războiul în curs împotriva Iranului și perturbările energetice care îl însoțesc îi fac nervoși chiar și pe unii dintre cei mai apropiați aliați populiști europeni ai săi. Pentru dreapta europeană, o confruntare dureroasă cu realitatea puterii americane ar putea deveni în curând inevitabilă, scrie jurnalistul Thomas Fazi în Unherd.com.

Întrebarea reală, însă, este cum de nu au prevăzut acest lucru. Acceptarea necritică a lui Trump de către dreapta populistă europeană dezvăluie o înțelegere slabă a politicii externe americane și o absență aproape totală a viziunii geopolitice. Indiferent de cine se află la Casa Albă, logica din spatele politicii externe americane rămâne aceeași: promovarea intereselor economice și geopolitice ale SUA în detrimentul tuturor celorlalți.

De la începutul anilor '90, fiecare președinte american a ajuns să bombardeze câte o țară îndepărtată, în ciuda faptului că toți – inclusiv George W. Bush! – au făcut campanie împotriva implicării în afaceri externe. Trump 2.0 este doar cea mai recentă și cea mai sfidătoare iterație a acestui model. După ce a promis să „oprească toate războaiele” chiar în discursul său de învestitură, el a urmărit de atunci cea mai agresivă și militaristă politică externă de la Bush Jr. încoace, culminând cu atacul asupra Iranului – ceva ce niciunul dintre predecesorii săi nu îndrăznise să facă, în ciuda a patru decenii de presiuni israeliene în acest sens, tocmai pentru că înțelegeau consecințele catastrofale. Pentru așa-zișii patrioți ai Europei, dependența Americii de intervenția militară — o mare parte din ea, în ultimul sfert de secol, la ușa Europei sau în apropierea ei — ar fi trebuit să determine o oarecare prudență. Asta ar fi fost mult mai sigur decât alinierea automată la „America First” sau acceptarea promisiunii de pace a lui Trump la prima vedere.

Această logică imperială se aplică aliaților săi la fel de mult ca și adversarilor săi. De la cel de-Al Doilea Război Mondial, Washingtonul a tratat în mod constant Europa ca o extensie cheie a imperiului său global, o regiune care trebuie controlată politic, economic și militar și menținută ferm aliniată la interesele SUA. NATO a avut un rol central în acest proiect. Așa cum a rezumat primul său secretar general, Lord Ismay (Hastings Ismay), funcția sa era aceea de a „ține rușii afară, americanii înăuntru și germanii sub control”. Cu alte cuvinte, scopul inițial al Alianței nu era să apere Europa, ci să împiedice apariția unui bloc autonom, să asigure subordonarea sa strategică față de Statele Unite și să împiedice apropierea de Rusia.

Primii suveraniști europeni au înțeles acest lucru. Charles de Gaulle a fost profund nemulțumit de ceea ce el considera a fi dominația americană asupra Europei de Vest sub pretextul alianței atlantice, argumentând că aceasta reducea națiunile europene la statutul de protectorate, în loc de state suverane autentice. În 1966, el a acționat în conformitate cu această convingere, retrăgând Franța din structura militară a NATO și expulzând forțele americane de pe teritoriul francez.

Regina Elisabeta a II-a alături de generalul francez Charles De Gaulle, 5 aprilie 1960.

În cele șase decenii care au urmat, politica SUA față de Europa a rămas, în esență, neschimbată. În anii '80, când națiunile europene, conduse de Franța și Germania de Vest, au încercat să urmărească o destindere a relațiilor cu Uniunea Sovietică, Washingtonul a ripostat, insistând ca politica de securitate europeană să fie subordonată strategiei americane din timpul Războiului Rece. Și chiar și după căderea Uniunii Sovietice, SUA au clarificat că securitatea europeană va rămâne ancorată în conducerea americană prin NATO.

Departe de a asigura securitatea continentului, extinderea Alianței spre est a fost un factor cheie în declanșarea invaziei ruse a Ucrainei, pe care SUA au exploatat-o apoi nu numai pentru a „face să sângereze” Rusia — ci și pentru a crea o prăpastie între Europa și Rusia și a forța UE să se decupleze de gazul rusesc și să se orienteze în schimb către gazul american, ambele fiind imperative strategice de lungă durată ale SUA. Acest lucru a fost posibil datorită unei clase politice europene supuse dogmei transatlantice. Este suficient să ne uităm la tăcerea lor în fața bombardării Nord Stream, un act de sabotaj desfășurat cel puțin cu cunoștința prealabilă a SUA, dacă nu chiar cu implicarea directă a acestora.

Populiștii europeni au atribuit de mult această supunere ideologiei – o alianță nefastă între liberal-globaliștii de pe ambele maluri ale Atlanticului. Dar Trump însuși demolează această teză. În ciuda faptului că este cât se poate de îndepărtat ideologic de clasa liberal-transatlantistă europeană, el a obținut de la aceasta, în esență, aceeași supunere: în materie de comerț, apărare, cheltuieli NATO și chiar Groenlanda. Se pare că relația stăpân-servitor nu are nimic de-a face cu ideologia; este structurală. Ne-am putea aștepta la acest lucru din partea unui establishment politic „globalist” care este în mod clar subordonat intereselor străine și intereselor de grup. Cu toate acestea, aceeași tendință transatlantică pare să traverseze practic toate partidele populiste de dreapta din Europa, ceea ce înseamnă că suveraniștii continentului fie se simt confortabili cu subordonarea Europei față de Washington, fie sunt cu adevărat orbi la natura sa structurală, crezând că Trump ar fi cumva diferit.

De fapt, lucrurile s-au înrăutățit. De la revenirea la Casa Albă, Trump a lansat un război comercial agresiv împotriva Europei, a amenințat că va anexa o parte din teritoriul său, a folosit dependența continentului de gazul american ca armă pentru a obține concesii politice și a cerut europenilor să cheltuiască sute de miliarde pe arme americane. Establismentul globalist al Europei s-a conformat cu toate acestea. Dar nici partidele suveraniste europene nu au opus o rezistență prea mare. Indiferent de calculele politice pe termen scurt, imaginea unor așa-ziși patrioți europeni care nu spun aproape nimic în timp ce aliatul lor transatlantic supune continentul la tortură economică nu este una bună.

Războiul împotriva Iranului s-ar putea dovedi a fi punctul de cotitură. Europa simte deja undele de șoc economice: prețurile petrolului și gazelor au crescut dramatic, aducând și mai multe greutăți gospodăriilor și întreprinderilor deja afectate de trecerea de la energia rusă la cea americană. Într-adevăr, potrivit președintei Comisiei Europene, războiul a costat deja contribuabilii europeni 3 miliarde de euro suplimentare pentru importurile de combustibili fosili. Un conflict prelungit — sau chiar o stabilizare a prețurilor la nivelurile actuale — ar fi devastator din punct de vedere economic pentru continent. Iar dacă Europa pierde accesul la GNL-ul din Qatar, dependența sa de gazul american va deveni absolută.

Acest lucru ar fi alarmant în sine dacă ar fi doar o consecință neintenționată a războiului. Dar ce s-ar întâmpla dacă creșterea prețurilor la energie ar fi fost, totuși, luată în calcul de la bun început? În calitate de cel mai mare producător mondial de petrol și gaze și principalul furnizor de energie al Europei, Statele Unite au de câștigat substanțial de pe urma creșterii prețurilor. Acest lucru ridică un scenariu posibil: dacă războiul prin intermediari din Ucraina a fost conceput pentru a decupla Europa de gazul rusesc, războiul cu Iranul ar putea avea ca scop decuplarea acesteia de resursele mediteraneene în totalitate. După cum s-a menționat anterior, strategia imperială a SUA se întinde pe decenii și administrații, iar orientarea ideologică a președintelui este în mare măsură irelevantă pentru executarea acesteia.

Nici acest lucru nu explică celelalte consecințe potențiale ale războiului: fluxurile masive de refugiați către Europa, așa cum au generat războaiele anterioare ale SUA în Orientul Mijlociu, și presiunea crescândă asupra guvernelor europene pentru a se implica mai direct din punct de vedere militar. Europa se confruntă acum cu două războaie devastatoare la porțile sale — unul la est, alimentat de Washington, și unul la sud, purtat activ de acesta. Primul a împins Europa într-o stare de vasalitate economică și geopolitică, dar al doilea ar putea fi șocul care o va distruge în cele din urmă, aruncând-o într-un colaps economic și social.

În lumina tuturor acestor lucruri, nu este de mirare că încep să apară fisuri între MAGA și tabăra populistă europeană, cel mai vizibil în Germania, țara cea mai afectată economic de aceste războaie.

Foto: Profimedia

AfD este probabil partidul care a primit cel mai explicit sprijin din partea SUA, inclusiv faimoasa declarație a lui Elon Musk că „numai AfD poate salva Germania”. Dar politica externă din ce în ce mai nesăbuită și agresivă a administrației Trump provoacă acum tensiuni serioase în cadrul partidului.

AfD a fost întotdeauna împărțit în două tabere. Una – mai puternică în vestul Germaniei, asociată cu liderul partidului Alice Weidel și purtătorul de cuvânt pentru politica externă Markus Frohnmaier – este pro-MAGA, transatlantică, pro-Israel și orientată neoliberal. Cealaltă – dominantă în est, reprezentată de copreședintele partidului Tino Chrupalla și liderul din Turingia Björn Höcke – este mai deschis naționalistă și eurocentristă, cu simpatii față de Moscova, ostilă intervenționismului SUA și critică față de sprijinul necondiționat al Germaniei pentru Israel.

Höcke a fost caracteristic de direct. În 2022, el a declarat: „A fost și este strategia SUA, ca putere străină pe continentul nostru, să creeze diviziuni între popoare și națiuni care ar putea, de fapt, să colaboreze foarte bine.” El susține că Germania trebuie să înceteze să mai fie un „stat vasal” al Statelor Unite și că Washingtonul, ca putere non-europeană, „ar trebui să se retragă din Europa”, deoarece „partenerul natural pentru modul nostru de a lucra și de a trăi ar fi Rusia”.

Când Trump a bombardat instalațiile nucleare ale Iranului în iunie anul trecut, diviziunea a devenit imposibil de ascuns. Chrupalla a scris pe X: „S-a aprins fitilul la butoiul cu pulbere al Orientului Mijlociu.” Mai recent, el a spus: „Donald Trump a început ca un președinte al păcii. În cele din urmă, Donald Trump va sfârși ca un președinte al războiului.” Între timp, în cadrul celeilalte aripi, Frohnmaier a declarat că Israelul are „tot dreptul” să se asigure că „existența sa nu este amenințată”.

Conducerea partidului a încercat să gestioneze aceste tensiuni, aliniindu-se în mare parte cu Trump în majoritatea problemelor. Dar izbucnirea războiului în Iran a făcut ca aceste presiuni să iasă la suprafață. Într-o ruptură notabilă față de alte partide populiste de dreapta europene, dintre care majoritatea au susținut sau au păstrat tăcerea cu privire la atacurile SUA-Israel, AfD a emis o declarație oficială, susținând că „destabilizarea reînnoită a Orientului Mijlociu nu este în interesul Germaniei și trebuie să ia sfârșit”. Este un pas modest, dar unul revelator. Pe măsură ce războiul se prelungește și costurile sale pentru Germania cresc, aripa eurocentristă a partidului va deveni probabil mai puternică.

Falii similare se vor deschide inevitabil și în alte partide populiste de dreapta de pe continent și dincolo de acesta — și, de fapt, deja se deschid. Un exemplu elocvent vine din Marea Britanie, unde partidul Reform al lui Nigel Farage s-a trezit într-o situație dificilă în legătură cu războiul din Iran. În decurs de câteva zile, Farage l-a criticat pe Starmer pentru că nu a susținut mai ferm operațiunea SUA, atacând în același timp creșterea prețurilor la combustibil cauzată de același război. Între timp, propriile rânduri ale partidului Reform s-au divizat: vicepreședintele Richard Tice a cerut sprijinul deplin al Regatului Unit pentru ofensiva SUA, în timp ce noul purtător de cuvânt al partidului, Robert Jenrick, care a părăsit recent Partidul Conservator, a declarat pentru BBC: „Dacă mă întrebați dacă consider că este în interesul poporului britanic... să trimitem piloți britanici să bombardeze Iranul în acest moment, când aliații noștri nu ne-au cerut acest lucru, atunci nu, nu cred că este necesar.”

Nigel Farage.

Partidul Laburist nu a pierdut timpul și a subliniat aceste contradicții, acuzând Reform că „spunea că va bombarda Iranul” într-o săptămână și „dădea înapoi pe măsură ce prețurile la benzină cresc” în următoarea. Acest lucru ilustrează poziția imposibilă în care războiul lui Trump și-a plasat aliații populiști europeni: nu îl pot susține fără a-și asuma consecințele economice ale acestuia și nu se pot opune fără a-și trăda loialitățile transatlantice. Dar, mai important, aceasta indică lipsa totală de viziune geopolitică în rândul majorității partidelor populiste de dreapta.

Ar fi bine să-și pună ordine în gânduri cât mai repede. Orice partid național-populist care dorește să conteste serios status quo-ul liberal-globalist european — și dorește să-și păstreze credibilitatea în fața alegătorilor — nu se poate limita la politici interne anti-imigrație, anti-„woke” și anti-establishment. Trebuie să articuleze un cadru coerent de politică externă, în concordanță cu interesele economice și geopolitice fundamentale ale Europei. Așa cum a înțeles de Gaulle acum 60 de ani, acest lucru înseamnă în mod necesar ruperea cu Washingtonul și războaiele sale fără sfârșit.

Editor : B.E.