Ilie Bolojan: În urma negocierilor cu Comisia Europeană, am reuşit să păstrăm cele 13,6 miliarde de euro din granturile PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, după şedinţa de Guvern, că prin adoptarea Memorandumului propus de MIPE, se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR şi, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi.

„Suntem în situaţia în care echipele tehnice ale ministerilor noastre conduse de Ministerul Proiectelor Europene au finalizat discuţiile cu echipele tehnice ale Comisiei Europene, în aşa fel încât România să poată finaliza absorbţia fondurilor europene. A fost nevoie de discuţii de peste două luni de zile în această perioadă, pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme şi cum atingem cele 385 de ţinte şi de jaloane pe care România s-a angajat să le atingă. În urma acestor negocieri suntem în situaţia în care obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele care au fost alocate României pe componenta de grant, deci e vorba de sumele nerambursabile şi le mulţumesc colegiilor noştri pentru că au reuşit ca în urma acestor negocieri să păstreze cele 13,6 miliarde de euro care erau sumele nerambursabile în continuare ca granturi pentru România”, a anunţat premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că asta înseamnă că până la sfârşitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în aşa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate.

Ilie Bolojan a arătat că, pe componenta de împrumut, suma care a rămas în aceste discuţii la final este de 6,64 miliarde de euro.

„Aici avem o reducere de 1,2 miliarde de euro faţă de sumele anterioare de la sfârşitul anului trecut, ca urmare a faptului că o parte din proiecte nu pot fi finalizate şi pe de altă parte datorită calculelor care au fost făcute pe componentele de investiţii. Principalele discuţii care au fost purtate în această perioadă au fost legate de componenta de investiţii şi anume să păstrăm pe componenta de grant. (..) S-au făcut mutări de proiecte. Cele care erau într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres de lucrări au fost mutate pe împrumut, în aşa fel încât să nu pierdem banii din grant”, a mai spus Bolojan.

Premierul interimar a mai spus că unul dintre elementele importante de negociere este legat de salvarea finanţării autostrăzilor şi un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual cu ponderea lucrurilor realizate, deci să nu pierdem sume importante de bani.

„O altă direcţie importantă a fost cea legată de reforme şi de jaloane şi de ţinte, unde negocierile au fost purtate în aşa fel încât, acolo unde, în mod obiectiv, nu putem să atingem ţintele, zona de cale ferată, alte zone, de exemplu, Comisia Europeană a acceptat ţinte reduse, în aşa fel încât să nu avem pierderi financiare”, a menţionat premierul interimar.

Bolojan a subliniat că negocierile au fost purtate pe componenta de decarbonizare, unde, datorită problemelor pe care le avem şi faptului că nu am înlocuit centralele pe carbune cu centrale pe gas, aşa cum ne-am angajat în 2021, există încă un risc de pierdere de fonduri dacă nu se acceptă la final o formulă care să prevadă reducerea capacităţii de producţie a unor centrale şi nu închiderea lor.

Editor : A.C.