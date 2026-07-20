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Ilie Bolojan, mesaj către noul premier britanic: „Vom consolida cooperarea”. Ce urmează în relația România-Marea Britanie

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Ilie Bolojan Inquam Photos /Alexandru Nechez
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Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat luni pe Andy Burnham după preluarea mandatului de prim-ministru al Regatului Unit, subliniind că România își reafirmă angajamentul de a consolida Parteneriatul Strategic cu Marea Britanie și cooperarea în domeniul securității și prosperității. 

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj de felicitare noului prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, într-o postare publicată pe platforma X, în care a evidențiat importanța relației dintre București și Londra.

„Felicitări lui Andy Burnham pentru că a devenit noul prim-ministru al Regatului Unit. Îți doresc mult succes în noul rol!”, a scris Ilie Bolojan pe platforma X.

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Șeful Guvernului a subliniat că România și Regatul Unit sunt legate de un Parteneriat Strategic și a transmis că Executivul de la București își dorește aprofundarea colaborării bilaterale.

„România și Regatul Unit împărtășesc un Parteneriat Strategic, iar noi, în calitate de Guvern al României, rămânem angajați să consolidăm în continuare cooperarea noastră strânsă pentru a asigura securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri”, a transmis premierul.

Noul lider al Partidului Laburist, Andy Burnham, își preia luni funcția de prim-ministru al Regatului Unit, succedându-i lui Keir Starmer, care își părăsește funcția. Printre provocările sale prioritare se numără o creștere economică anemică și o criză persistentă legată de costul vieții, scrie France24. Marja sa de manevră este redusă din cauza unei datorii publice foarte ridicate.

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Editor : C.A.

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