Video Imagini virale: Emmanuel Macron a cântat live, acompaniat de premierul armean la tobe, cea mai cunoscut piesă a lui Aznavour

Președintele francez, Emmanuel Macron, alături de președintele și premierul din Armenia. Sursa foto: Profimedia

Emmanuel Macron, a cântat, în timpul vizitei de stat în Armenia, melodia „La Bohème” a lui Charles Aznavour, fiind acompaniat la tobe de premierul de la Erevan, Nikol Pașinian, în cadrul unei cine de stat la. Liderul de la Paris a fost într-un adevărat desant diplomatic înaintea unor alegeri cruciale pentru țara care încearcă să iasă din sfera de influență a Rusiei. În cadrul vizitei, Macron a fost întâmpinat de zeci de oameni, în timpul unei plimbări. Spre surpinderea sa, armenii (n.red. profund francofoni) au început să cânte chiar pe stradă imnul Franței.

„Emmanuel Macron a cântat «La Bohème», acompaniat la tobe de prim-ministrul Nikol Pașinian. Cină de stat la Erevan. Muzica, în semn de prietenie”, a transmis jurnalista franceză Agnès Vahramian, autoarea postării pe X.

În timpul unei plimbări pe străzile din centrul capitalei armene, sute de oameni au ieșit pe străzi pentru a-l saluta pe liderul de la Paris. Într-un punct oarecare, armenii au început să cânte imnul francez. 

Alegerea melodiei nu a fost întâmplătoare. Născut la 22 mai 1924, la Paris, Charles Aznavour a fost un cântăreț, compozitor și actor francez de origine armeană. Era cunoscut pentru vocea sa de tenor cu vibrato distinctiv: clară și sonoră în registrul înalt, dar gravă și profundă în notele joase.

Într-o carieră de peste 70 de ani ca interpret și compozitor, a înregistrat mai mult de 1.200 de cântece, în mai multe limbi. De asemenea, a scris sau co-scris peste 1.000 de piese pentru sine și pentru alți artiști.

Aznavour este considerat unul dintre cei mai mari compozitori din istorie și o figură emblematică a culturii pop a secolului al XX-lea. Artistul s-a stins din viață pe 1 octombrie 2018, la 94 de ani.

