Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că ar putea demisiona din funcția de șef al statului peste „trei-patru luni” sau chiar mai devreme. „Intenționez să demisionez, vă voi anunța în legătură cu acest lucru, nu va fi nicio surpriză pentru nimeni. Am început să împachetez cărțile din reședința prezidențială, am multe”, a spus Vučić în emisiunea „Radio Belgrad” (citat conform TASS).

Potrivit acestuia, el caută un succesor demn la funcția de președinte din rândul actualei puteri. Vučić l-a caracterizat pe viitorul candidat la președinție ca fiind „o persoană responsabilă, educată și energică, care știe ce înseamnă statul”. De asemenea, el a menționat că „în fiecare zi” se gândește să-și depună candidatura pentru funcția de prim-ministru al țării. La sfârșitul lunii mai, Vučić a admis deja o „demisie iminentă”, dar a menționat că nu intenționează să-și scurteze mandatul prezidențial, care va expira în mai 2027. Politicianul a devenit președinte al Serbiei în 2017, iar în 2022 a fost reales pentru un al doilea mandat. Conform Constituției țării, aceeași persoană nu poate ocupa funcția de președinte mai mult de două mandate de câte cinci ani.

Vucic a declarat că, după demisia sa, în țară vor avea loc alegeri parlamentare, urmate de alegeri prezidențiale. Într-un interviu acordat Bloomberg, el a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea candida pentru funcția de șef al guvernului, întrucât Partidul Progresist Sârb are nevoie de el. Președinta Parlamentului sârb, Ana Brnabić, a confirmat că partidul de guvernământ îi va propune lui Vučić să fie candidatul său la funcția de prim-ministru la viitoarele alegeri parlamentare.

Președintele Serbiei a început să facă declarații privind demisia sa iminentă pe fondul noilor proteste. La sfârșitul lunii mai, la Belgrad, în cadrul acțiunii „Studenții înving”, au avut loc ciocniri între protestatari și poliție. Autoritățile au estimat numărul participanților la miting la 30–34 de mii de persoane. Vučić a chemat oponenții la dialog și a acuzat organizatorii de incidentele survenite după încheierea acțiunii.

Protestele din Serbia continuă din noiembrie 2024, după prăbușirea acoperișului gării din orașul Novi Sad. Atunci au murit 16 persoane. Participanții la acțiuni acuză autoritățile de control insuficient asupra siguranței, de corupție și cer organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Amintim, după expirarea celui de-al doilea mandat, Vladimir Putin a fost numit în funcția de premier, ca după un mandat marioante al lui Dmitri Medvedev, să revină în funcția supremă din Rusia.

Editor : A.R.