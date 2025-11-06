Împrumutul uriaș al UE pentru Ucraina ar putea fi garantat cu cel mai mare fond de investiții din lume. Ce spune Norvegia

Norvegia discută o propunere de deblocare a unui împrumut european de război de peste 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, prin garantarea datoriei cu fondul său suveran național de investiții de 1,7 trilioane de euro, informează The Times.

Întrucât Kievul are o lipsă acută de bani și creditori dispuși să continue să finanțeze deficitul său uriaș, conducerea Uniunii Europene a pus la cale un plan de a împrumuta 140 de miliarde de euro din activele statului rus înghețate.

Schema s-a confruntat cu opoziția Belgiei, țara de origine a instituției financiare care administrează averea rusească.

UE ar avea dificultăți în a obține împrumutul fără garanții substanțiale din cauza riscului ca Ucraina să nu fie niciodată în măsură să ramburseze fondurile. E de așteptat ca negociatorii să încerce să obțină un acord cu belgienii la o reuniune de vineri, 7 noiembrie.

Totuși, Oslo ar putea veni în ajutor. Autoritatea politică din Norvegia a fost afectată de sugestiile Danemarcei și ale altor parteneri europeni, conform cărora țara, care aparține NATO, dar nu UE, a „profitat de război” în urma invaziei rusești în Ucraina, vânzând volume mari de petrol și gaze aliaților săi, în timp ce le-a oferit relativ puțin înapoi.

Economiștii norvegieni Havard Halland și Knut Anton Mork susțin că țara lor ar trebui să compenseze această creștere neașteptată oferind drept garanție o parte din vastele sale active financiare.

Fondul de pensii de stat al Norvegiei a fost înființat în 1990 pentru a investi veniturile din combustibilii fosili. În prezent, este cel mai mare fond suveran de investiții din lume.

Ideea a câștigat teren în Parlamentul norvegian, unde patru din cele nouă partide politice au susținut-o până acum. Printre acestea se numără mai multe partide de stânga al căror sprijin va fi necesar pentru Jonas Gahr Store, prim-ministrul laburist, pentru a-și menține guvernul minoritar.

Guri Melby, liderul Partidului Liberal, a declarat pentru agenția de știri NTB: „Ucraina luptă nu doar pentru propria libertate, ci și pentru libertatea întregii Europe - și a noastră. Norvegia trebuie să contribuie acolo unde poate. Este responsabil și corect să acționeze ca garant pentru un împrumut acordat Ucrainei.”

Store a declarat că este deschis propunerii și a comandat un raport despre cum ar putea funcționa. Cu toate acestea, așteaptă rezultatele discuțiilor de la Bruxelles și o exprimare clară a interesului din partea UE.

„Aceste discuții nu s-au încheiat în UE, așa că nu voi spune nimic mai mult decât că suntem în contact strâns cu ei”, a declarat el, săptămâna trecută.

Mette Frederiksen, prim-ministrul danez care deține președinția rotativă a Consiliului UE, a declarat că ar fi „minunat” dacă Norvegia ar interveni în această breșă.

Citește și:

Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar

Editor : Ș.R.