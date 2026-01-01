„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”

Două turiste de origine franceză au povestit, pentru BFMTV, cum au reușit să scape cu viață din incendiul teribil care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana și care a luat viața a cel puțin 40 de persoane, în timp ce alte peste 100 au ajuns pe patul de spital. Femeile au descris primele momente de după deflagrație, când, în decurs de doar câteva secunde, flăcările puternice izbucnite au cuprins tavanul localului, prinzând pe cei aflați în interior sub cupola de foc.

Cele două femei au declarat pentru presa franceză că incendiul ar fi izbucnit de la una dintre „lumânările de aniversare” așezate de chelnerițe pe sticlele de șampanie, ipoteză neconfirmată, pentru moment, de către procurorul general al cantonului Valais.

„Una dintre ele a fost așezată prea aproape de plafon, care a luat foc. În câteva zeci de secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era construit din lemn”, a spus una dintre supraviețuitoare.

Emma și Albane, care au petrecut noaptea de Revelion în barul „La Constellation”, unde a izbucnit incendiul devastator, povestesc despre „mișcările disperate ale mulțimii” către ieșire, dar și despre „groaza” care s-a instalat în rândul celor prezenți la apariția flăcărilor. „Era o panică totală, lumea urla”.

„Singura cale de ieșire - o ușă destul de îngustă”

Tinerele povestesc că toate persoanele prezente la fața locului au început să iasă „țipând și alergând”. Petrecerea se desfășura la subsolul localului, iar flăcările s-au extins rapid la etajul superior.

„Ușa care ne asigura ieșirea din complex era destul de mică în raport cu numărul de persoane prezente. Cineva a spart o fereastră pentru ca oamenii să poată ieși”, a explicat una dintre cele două femei.

Acestea au declarat că pompierii și polițiștii au ajuns „în câteva minute” la fața locului. „Flăcările erau la un metru de noi. Dacă nu am fi fugit repede, cu siguranță am fi fost și noi rănite”, a povestit una dintre supraviețuitoare.

Una dintre femei a spus că a fost „aruncată pe scări” de mișcarea mulțimii, rănindu-se la genunchi.

Deși profilul victimelor – la fel ca și numărul lor – rămâne necunoscut pentru moment, presa franceză estimează pe postul nostru că „aproximativ 200 de persoane, dintre care și minori”, se aflau acolo, „cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani” .

