Live TV

„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”

Data publicării:
profimedia-1062624339
Explozie într-un bar dintr-o stațiune elvețiană. Foto: Profimedia
Din articol
„Singura cale de ieșire - o ușă destul de îngustă”

Două turiste de origine franceză au povestit, pentru BFMTV, cum au reușit să scape cu viață din incendiul teribil care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana și care a luat viața a cel puțin 40 de persoane, în timp ce alte peste 100 au ajuns pe patul de spital. Femeile au descris primele momente de după deflagrație, când, în decurs de doar câteva secunde, flăcările puternice izbucnite au cuprins tavanul localului, prinzând pe cei aflați în interior sub cupola de foc.

Cele două femei au declarat pentru presa franceză că incendiul ar fi izbucnit de la una dintre „lumânările de aniversare” așezate de chelnerițe pe sticlele de șampanie, ipoteză neconfirmată, pentru moment, de către procurorul general al cantonului Valais.

„Una dintre ele a fost așezată prea aproape de plafon, care a luat foc. În câteva zeci de secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era construit din lemn”, a spus una dintre supraviețuitoare.

Emma și Albane, care au petrecut noaptea de Revelion în barul „La Constellation”, unde a izbucnit incendiul devastator, povestesc despre „mișcările disperate ale mulțimii” către ieșire, dar și despre „groaza” care s-a instalat în rândul celor prezenți la apariția flăcărilor. „Era o panică totală, lumea urla”.

„Singura cale de ieșire - o ușă destul de îngustă”

Tinerele povestesc că toate persoanele prezente la fața locului au început să iasă „țipând și alergând”. Petrecerea se desfășura la subsolul localului, iar flăcările s-au extins rapid la etajul superior.

„Ușa care ne asigura ieșirea din complex era destul de mică în raport cu numărul de persoane prezente. Cineva a spart o fereastră pentru ca oamenii să poată ieși”, a explicat una dintre cele două femei.

Acestea au declarat că pompierii și polițiștii au ajuns „în câteva minute” la fața locului. „Flăcările erau la un metru de noi. Dacă nu am fi fugit repede, cu siguranță am fi fost și noi rănite”, a povestit una dintre supraviețuitoare.

Una dintre femei a spus că a fost „aruncată pe scări” de mișcarea mulțimii, rănindu-se la genunchi.

Deși profilul victimelor – la fel ca și numărul lor – rămâne necunoscut pentru moment, presa franceză estimează pe postul nostru că „aproximativ 200 de persoane, dintre care și minori”, se aflau acolo, „cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani” .

Citește și:

Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
5
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina...
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Digi Sport
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
G9jiV50W4AAOkj-
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea...
bani-lei-pensii militare-pensii speciale - inquam
Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale...
profimedia-1060333410
Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026...
Ultimele știri
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals
Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius
Trei oameni au murit în Iran în timpul manifestaţiilor împotriva costului ridicat al vieţii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce...
Adevărul
Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită...
Playtech
Situaţiile în care salariaţii beneficiază de zile de concediu de odihnă suplimentar. Puţini angajaţi ştiu de...
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
Ce se întâmplă în creier când facem liste de rezoluții. De ce multe dintre ele sunt abandonate rapid
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Controversele din jurul lui Brigitte Bardot. De la infidelități și declarații jignitoare la relația dureroasă...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...