În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele României şi Ungariei se suprapun”

Data publicării:
Péter Szijjártó
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó: Foto: Profimedia Images

Interesele Ungariei şi ale României în domeniul energiei sunt deplin aliniate, iar cele două ţări vor coopera mai strâns în viitor, a afirmat ministrul ungar de Externe şi al Comerţului, Peter Szijjarto, într-o postare sâmbătă pe Facebook, consemnează agenţia MTI.

După o discuţie telefonică cu ministrul român al Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Szijjarto a subliniat importanţa crescândă a cooperării între ţările vecine în contextul crizelor energetice cu care s-a confruntat Europa în ultimii ani.

Ungaria şi România au avut întotdeauna o bună cooperare în domeniul energiei, a apreciat ministrul ungar, adăugând că România este un partener de o importanţă cheie în asigurarea aprovizionării cu energie a Ungariei.

Am fost pe deplin de acord că ambele ţări îşi pot oferi reciproc multă asistenţă în această situaţie, contribuind la asigurarea securităţii energetice a celeilalte, a continuat Peter Szijjarto.

El a subliniat că atât Ungaria, cât şi România susţin energia nucleară şi au convenit să sprijine eforturile de a preveni o discriminare negativă faţă de energia nucleară în viitor. Şeful diplomaţiei ungare a argumentat în acest sens că energia nucleară oferă o sursă de electricitate ieftină, sigură şi sustenabilă.

Pe de altă parte, ministrul ungar a menţionat că Ungaria şi România îşi extind capacitatea de interconectare a reţelei lor de gaze, oferind astfel Ungariei acces la livrări sporite de gaz natural dinspre sud-est. De asemenea, a completat Szijjarto, capacitatea de interconectare a reţelelor electrice ale celor două ţări va creşte în curând.

