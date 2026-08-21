În interiorul taberei prizonierilor de război: mărturiile unor soldați de origine ucraineană care au luptat de partea Rusiei

În vestul Ucrainei, în spatele unor ziduri înalte și al mai multor porți încuiate, se află o tabără plină de bărbați capturați în timp ce luptau de partea Rusiei. Mulți dintre cei care stăteau ghemuiți la umbră, pe marginea curții închisorii, fuseseră recrutați din orașe mari precum Sankt Petersburg și Ekaterinburg, și nu din regiuni îndepărtate și mai sărace, așa cum se întâmplase la începutul invaziei pe scară largă. Dar nu toți deținuții sunt ruși, relatează BBC.

Printre aceștia se numără și soldați din Ucraina: bărbați care au plecat la război împotriva propriei țări.

Intervievarea prizonierilor de război nu este o sarcină simplă: în primul rând, trebuie să te asiguri că nu sunt constrânși, iar apoi să evaluezi cât de deschis vorbesc în circumstanțele date, notează sursa citată.

Însă, în lipsa accesului la forțele armate din interiorul Rusiei, aceasta reprezintă o ocazie de a evalua dinamica acestui război și de a analiza ce anume i-ar putea motiva pe cei care luptă în el. Printre aceștia se numără și soldații de origine ucraineană care luptă de partea Rusiei.

Anton avea 10 ani când zona din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, în care locuia, a fost ocupată de forțele loiale Moscovei. În 2022, când Vladimir Putin a dus conflictul la un război total, el a împlinit 18 ani și s-a înrolat imediat pentru a lupta – pentru Rusia.

„Nu regret alegerea pe care am făcut-o. M-am dus să-mi apăr țara”, a insistat Anton, care a afirmat că și prietenii lui s-au înrolat voluntar. „Apoi primești SMS-uri: A murit, a murit, a murit”.

Alți prizonieri spun același lucru: că toți cei alături de care au luptat au fost uciși. De asemenea, ei spun că tot mai puțini oameni se oferă voluntari pentru a le lua locul, în ciuda primelor de înscriere, ceea ce sugerează că dorința președintelui rus Vladimir Putin de a evita o mobilizare în masă ar putea fi pusă la încercare în curând.

Atunci când Ucraina îi capturează pe proprii cetățeni pe câmpul de luptă, aceștia sunt judecați pentru trădare. Însă bărbații sunt apoi trimiși în tabere de prizonieri de război, alături de ruși. Oficial, Kievul îi consideră în continuare ucraineni și tratează controlul exercitat de Rusia asupra regiunilor respective ca fiind temporar. Însă realitatea de pe teren este mai complexă.

„Sunt foarte pro-ruși, iar identitatea lor națională este foarte neclară”, a spus Petro Yatsenko, de la centrul de coordonare al Ucrainei pentru prizonierii de război.

Anton cu siguranță nu se consideră un trădător. „Mă consider rus. Țara nu înseamnă nimic, totul ține de naționalitate. Toată familia mea este din Rusia. Toate rădăcinile mele sunt de acolo”, a susținut el.

În ceea ce privește numele său de familie ucrainean, el consideră că acest aspect nu are nicio importanță.

O întreagă generație născută în Ucraina a crescut acum sub ocupație, beneficiind de un sistem de învățământ și de mass-media rusești controlate în totalitate de Kremlin. De mulți ani, ambele au prezentat autoritățile de la Kiev drept „naziste” și nelegitime. De la începutul invaziei pe scară largă, o suprafață și mai mare de teritoriu a fost supusă aceluiași tratament.

Anton a asimilat totul și acum vorbește aproape exclusiv în sloganuri rusești. Îl numește pe Vladimir Putin „președintele meu” și consideră că acesta ar trebui să insiste să cucerească și restul regiunii Donbas, chiar dacă sute de mii de oameni și-au pierdut deja viața încercând acest lucru.

„E păcat că au murit oameni, mai ales cei nevinovați”, a declarat Anton. „Dar războiul e război. S-ar fi putut pune capăt. Dar nimeni n-a vrut să facă asta”.

În spitalul închisorii, Artyom zace într-un pat din colț, cu corpul plin de șrapnel. Lupta de doar două luni. Este din Donețk și, la fel ca Anton, a plecat și el de bunăvoie la război – nu doar pentru bani.

„Avem și noi propriile noastre nemulțumiri”, a afirmat Artyom, amintindu-și cum regiunea sa a fost supusă unui foc intens în 2014, când forțele ucrainene au încercat să împiedice separarea acesteia de Kiev.

Însă experiența sa militară l-a lăsat cu un gust amar. Comandantul său era „rău” și nu a primit niciodată nimic din prima de înrolare de 400.000 de ruble (5.000 de dolari). Ca și cum rănile numeroase ale lui Artyom nu ar fi fost de ajuns, soldatul rus rănit din patul de vizavi primea un salariu de cinci ori mai mare.

Toți prizonierii de război de origine ucraineană intervievați proveneau din zone ocupate începând din 2014 și aproape toți s-au înrolat voluntar în armata rusă. Însă un bărbat din regiunea Donețk ne-a spus că a fost obligat să lupte.

În timp ce vorbea, privirea îi zburda în toate părțile, neștiind în cine ar putea avea încredere. Un bilanț oficial, care se bazează pe „informații secrete”, sugerează că peste 50.000 de ucraineni au fost înrolați împotriva voinței lor în zonele ocupate. Alte surse estimează că cifra este mult mai mare.

Acest bărbat a afirmat că, atunci când rușii au invadat, familia lui a rămas acolo, nu din loialitate politică sau națională, ci pentru că Donețk era casa lor. Acum, singura lui ambiție era să se întoarcă la soția și copiii lui, pentru a evita apoi să fie trimis din nou pe front. „O să mă ascund pur și simplu”, a mărturisit el.

Sub ferestrele spitalului și lângă pereții proaspăt văruiți se întind rânduri de căpșuni și castraveți plantați de deținuți. Puțin mai încolo, mirosul înțepător de lac provenind de la o toaletă exterioară este copleșitor.

Un funcționar scoate dintr-o geantă de lângă ușă un mâner din plastic de culoare aurie. „Ghiciți la ce servește asta?”, întreabă el, zâmbind. Înăuntru: bărbații care lucrează asamblează cu ciocanul sicrie din lemn. Ultima comandă primită de închisoare a fost pentru magazii de grădină. Aceasta pare macabră.

De cealaltă parte a curții, într-un alt atelier, câțiva prizonieri de război confecționează brazi de Crăciun artificiali, cu globuri stridente atârnate de mașinile lor. La fel ca și cei care fabrică sicrie, aceștia spun că își folosesc salariile pentru a-și cumpăra mâncare în plus și țigări.

Sergei s-a născut în orașul ucrainean Luhansk, dar afirmă că este rus, la fel ca părinții săi, care s-au mutat în Donbas pe vremea când ambele țări făceau parte din Uniunea Sovietică. S-a înrolat în armata rusă acum zece ani „pentru a-mi apăra patria”, dar susține că, la întoarcere, se va retrage din armată și nu se va mai întoarce pe front. „Mi-am făcut datoria”.

Cei mai mulți nu vor avea de ales. Lângă Sergei, așezând ramuri de plastic, se află un traficant de droguri care s-a înrolat, la fel ca mulți alții, „exclusiv” pentru a evita o pedeapsă lungă cu închisoarea.

„Pentru mine, 15 ani de închisoare erau deja prea mulți”, a explicat Konstantin. „Știu că probabil asta nu mă scuză, dar este un fapt. Acum am 44 de ani, aș fi avut 60. Așa că nu”.

Însă „Vshniki”, adică soldații condamnați, trebuie să supraviețuiască până la sfârșitul războiului pentru a fi eliberați, iar în trupele de asalt șansele lor nu sunt prea mari. Trei criminali condamnați au spus că au crezut că vor putea pleca liberi după ce au luptat timp de un an, dar contractele lor au fost reînnoite automat.

Întrebați despre uciderea compatrioților lor pe câmpul de luptă, Sergei califică întrebarea drept „provocatoare” și nu dorește să răspundă.

„Nu văd nimic bun în niciun război, iar într-un război ca acesta nu poate exista nimic bun a priori”, a răspuns Konstantin cu prudență. „Nu spun că suntem la fel ca ucrainenii, dar suntem apropiați de ei. Cu toții avem rude acolo. Pur și simplu, asta nu e bine”.

El încă consideră că decizia sa de a lupta a fost corectă. Nici el, nici Sergei nu se așteaptă ca războiul să se termine în curând. Amândoi cred că Putin nu se va opri până când nu va controla întregul Donbas.

„Dar toți cei pe care îi cunosc acolo s-au săturat”, a afirmat Konstantin. „Vreau doar să se termine odată, cât mai repede posibil”.

La ora prânzului, deținuții îmbrăcați în salopete de culoare bleumarin intră pe rând în sala de mese, cu capetele plecate și mâinile încrucișate la spate. În timp ce mănâncă – supă și tocană –, un videoclip intitulat „Mituri despre Crimeea” rulează în buclă, demontând pretenția Rusiei asupra dreptului istoric de proprietate asupra peninsulei pe care a furat-o de la Ucraina în 2014, dar nimeni nu îi acordă nici cea mai mică atenție.

Eforturile de reeducare par a fi făcute fără prea multă convingere. Pentru Kiev, adevărata prioritate este utilizarea acestor prizonieri de război ca monedă de schimb pentru a-și aduce soldații acasă. Însă, când vine vorba de negocierea listelor de schimb, se dovedește că bărbații din Donbas nu reprezintă o prioritate pentru Rusia.

„Anul acesta au fost transferați doar vreo duzină”, s-a plâns Konstantin. „Se pare că nu vor să ne schimbe. Cred că vom fi ultimii care vom pleca”.

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Editor : A.M.G.