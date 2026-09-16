În maximum o lună vor fi deblocate exporturile de oi vaccinate către ţările din afara UE, spune europarlamentarul Daniel Buda

Eurodeputatul PNL Daniel Buda, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European (PE), a declarat miercuri, la Strasbourg, că, în maximum o lună, în urma discuţiilor purtate cu comisarul european Oliver Varhelyi, vor fi deblocate exporturile către ţările terţe de animale care vor fi vaccinate.

„Vreau să dau un mesaj foarte clar către crescătorii de oi. În maxim o lună de zile, în urma discuţiilor purtate cu comisarul (european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor Oliver) Varhelyi, vor fi deblocate exporturile către ţările terţe de animale care vor fi vaccinate. Ca să ştie cum îşi fac planurile pe mai departe pentru managementul fermelor. În momentul de faţă fermierii se confruntă cu o lipsă acută de furaje, de apă, dacă nu ai nici piaţă unde să vinzi aceste animale evident că problemele sunt foarte mari”, a declarat Buda într-un briefing pentru jurnaliştii români, transmite Agerpres.

El a subliniat că există „promisiuni ferme din partea CE că vom primi peste 1.300.000 de doze pentru a putea vaccina animalele (pentru pesta micilor rumegătoare - n.r.) şi în acelaşi timp că vom putea exporta aceste animale către pieţele din ţările terţe”.

În acest context, eurodeputatul PNL a denunţat „parazitarea protestelor (de marţi de la Bucureşti) de către forţele extremiste”.

„Crescătorii de animale au probleme reale care trebuie să cunoască o rezolvare şi de aici de la PE am ridicat această problemă în discursul meu de la dezbaterea privind starea UE, cerându-i Ursulei von der Leyen să sprijine mai departe sectorul agricol, dar ceea ce s-a întâmplat în România ieri, prin această parazitare a acestor proteste, este un lucru care nu ne face nouă cinste la nivel european. Deoarece aceste probleme ale fermierilor nu se rezolvă de această manieră”, a mai spus Daniel Buda.

Editor : A.C.