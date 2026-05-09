Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a folosit primul său discurs după depunerea jurământului pentru a cere demisia președintelui Tamás Sulyok, acordându-i acestuia și altor înalți oficiali termenul limită de 31 mai pentru a se retrage.

Discursul a avut loc la scurt timp după ce Magyar a depus jurământul. Data a avut o semnificație simbolică suplimentară, întrucât 9 mai este Ziua Europei, iar Magyar și-a prezentat noul guvern ca o ruptură cu era fostului prim-ministru Viktor Orbán și cu anii de confruntare a Ungariei cu instituțiile europene.

Vorbind la sesiunea inaugurală a noului parlament al Ungariei, Magyar a fost citat de site-ul de știri maghiar Index.hu spunând: „Demisionează astăzi, dar nu mai târziu de 31 mai”, și adăugând că Sulyok ar trebui să „dea un exemplu” în demisie.

Sulyok a fost ales președinte al Ungariei de către parlament în 2024, cu sprijinul majorității Fidesz aflate la guvernare.

Magyar l-a acuzat pe Sulyok că nu a apărat statul de drept și grupurile vulnerabile în ultimii ani de guvernare ai lui Orbán.

„Cum poți să întruchipezi unitatea acestei frumoase națiuni după toată această lașitate, neglijență și minciuni? Nu cred”, a spus Magyar.

„Domnule președinte, este timpul să pleci cu capul sus cât încă mai poți”, a adăugat el.

Magyar a mai spus că trebuie investigate neregulile din trecut, inclusiv gestionarea bunurilor publice și abuzurile electorale.

