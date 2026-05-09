Live TV

Video În primul său discurs în calitate de prim-ministru, Peter Magyar i-a dat președintelui Ungariei un ultimatum pentru a demisiona

Data actualizării: Data publicării:
Peter Magyar.
Peter Magyar. Foto: Profimedia Images

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a folosit primul său discurs după depunerea jurământului pentru a cere demisia președintelui Tamás Sulyok, acordându-i acestuia și altor înalți oficiali termenul limită de 31 mai pentru a se retrage.

Discursul a avut loc la scurt timp după ce Magyar a depus jurământul. Data a avut o semnificație simbolică suplimentară, întrucât 9 mai este Ziua Europei, iar Magyar și-a prezentat noul guvern ca o ruptură cu era fostului prim-ministru Viktor Orbán și cu anii de confruntare a Ungariei cu instituțiile europene.

Vorbind la sesiunea inaugurală a noului parlament al Ungariei, Magyar a fost citat de site-ul de știri maghiar Index.hu spunând: „Demisionează astăzi, dar nu mai târziu de 31 mai”, și adăugând că Sulyok ar trebui să „dea un exemplu” în demisie.

Sulyok a fost ales președinte al Ungariei de către parlament în 2024, cu sprijinul majorității Fidesz aflate la guvernare.

Magyar l-a acuzat pe Sulyok că nu a apărat statul de drept și grupurile vulnerabile în ultimii ani de guvernare ai lui Orbán.

„Cum poți să întruchipezi unitatea acestei frumoase națiuni după toată această lașitate, neglijență și minciuni? Nu cred”, a spus Magyar.

„Domnule președinte, este timpul să pleci cu capul sus cât încă mai poți”, a adăugat el.

Magyar a mai spus că trebuie investigate neregulile din trecut, inclusiv gestionarea bunurilor publice și abuzurile electorale.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petru-avram captura recorder
1
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ioan Isaiu
2
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
Image: 1016891253, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no
5
Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dans Zsolt Hegedus
Viitorul ministru al sănătăţii din guvernul maghiar face din nou furori cu dansul său, la învestirea lui Peter Magyar ca premier
Peter Magyar
Peter Magyar a devenit în mod oficial noul premier al Ungariei. Un nou atac asupra lui Orban: „Nu voi domni, voi sluji”
Peter Magyar
Peter Magyar depune jurământul ca prim-ministru al Ungariei, după 16 ani de guvernare Orban. Ce moștenire a lăsat fostul premier
Wreaths And Flowers At Tomb Of Unknown Soldier In Moscow
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă avansează, în ciuda sprijinului acordat inamicului”
peter magyar sustine un discurs
Cumnatul lui Peter Magyar renunţă la candidatura pentru funcţia de ministru al justiţiei din Ungaria
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Parteneri ai SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri...
Netanyahu Trump
„S-au sabotat reciproc destul de rău”: Tensiuni din ce în ce mai mari...
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă în fața Arynei Sabalenka...
Wolf-Jürgen Stahl
General german: Rusia își extinde forțele militare în apropierea NATO...
Ultimele știri
Aliații SUA din NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai multe trupe americane din Europa. Câteva scenarii
Ce i-a promis Vladimir Putin lui Robert Fico la întâlnirea de la Kremlin
O terapie revoluționară ar putea elimina chimioterapia pentru unii pacienți cu cancer de sânge. Cum funcționează (studiu)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui”...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
În ce țară s-a mutat fiica lui Marius Lăcătuș. De ce a plecat Dominique din România
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă