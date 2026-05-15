Polonia este una dintre cele doar patru țări din lume în care majoritatea populației susține găzduirea unei baze militare americane, potrivit unui sondaj global care a identificat statul de pe linia frontului NATO drept cel mai puternic susținător european al unei prezențe militare americane mai extinse.

Aproape 51% dintre respondenții din Polonia au susținut prezența unei baze militare americane în țară, în timp ce doar 23% s-au opus ideii, potrivit sondajului anual „Democracy Perception Index” (Indicele de percepție a democrației), realizat în 98 de țări, inclusiv 17 din Uniunea Europeană, scrie TVP World.

Rezultatele au făcut din Polonia o excepție clară printre țările europene incluse în sondaj, majoritatea acestora raportând o opoziție semnificativă față de bazele militare americane de pe teritoriul lor.

În afară de Polonia, România a fost singura altă țară europeană în care sprijinul pentru bazele americane a depășit opoziția, dar opinia publică a fost mult mai divizată, cu 39,8% în favoare și 37,3% împotrivă.

În Germania, care găzduiește aproximativ 36.000 de soldați americani — cea mai mare prezență militară americană din Europa — opoziția față de bazele americane a depășit sprijinul, cu 39% împotrivă, comparativ cu 29,8% în favoare.

Sondajul a clasat Polonia alături de România, Israel și Coreea de Sud ca singurele țări în care sprijinul pentru găzduirea bazelor americane a depășit opoziția.

Efectul Trump

Studiul, realizat între martie și aprilie, a corelat schimbarea atitudinilor față de Statele Unite cu deciziile de politică externă ale președintelui Donald Trump, inclusiv tarifele, tensiunile cu aliații NATO, sprijinul redus pentru Ucraina și amenințările de a anexa Groenlanda – un teritoriu danez autonom.

Concluziile vin în contextul în care Pentagonul intenționează să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania, în urma unei dispute publice între Trump și cancelarul german Friedrich Merz cu privire la războiul cu Iranul, reînnoind îngrijorările cu privire la angajamentul militar pe termen lung al SUA față de Europa.

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat săptămâna trecută că Polonia este pregătită să primească orice trupe americane retrase din Germania, adăugând că Varșovia dispune deja de infrastructura necesară pentru a le găzdui.

Ministrul de externe Radosław Sikorski, care aparține unui curent politic opus celui al lui Nawrocki, a declarat, de asemenea, că trupele americane suplimentare „vor fi binevenite în Polonia”.

Între timp, ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a negat joi informațiile potrivit cărora Statele Unite ar intenționa să-și reducă prezența militară în Polonia.

El a adăugat că sunt în curs discuții privind creșterea prezenței americane, nu doar în ceea ce privește numărul de soldați, ci și capacitățile operaționale.

Departamentul de Stat al SUA nu a comentat încă această chestiune, dar când a fost întrebat despre dorința Varșoviei de a găzdui trupele care părăsesc Germania, Trump a declarat reporterilor vinerea trecută: „Ei bine, Poloniei i-ar plăcea asta. Avem o relație excelentă cu Polonia.”

Bastionul flancului estic

Polonia, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, a devenit unul dintre statele-cheie ale flancului estic al NATO de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Țara găzduiește aproximativ 10.000 de soldați americani – a doua cea mai mare prezență militară americană din Europa, după Germania.

Polonia a insistat de ani de zile pentru creșterea numărului de trupe americane pe teritoriul său, atât sub administrația de dreapta anterioară, cât și sub actualul guvern al prim-ministrului Donald Tusk, un centrist, considerând prezența acestora un factor cheie de descurajare împ

Editor : Sebastian Eduard