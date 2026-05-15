Live TV

Analiză În timp ce Europa spune „nu” bazelor americane, Polonia spune „da”. Situația particulară a României

Data publicării:
Baza Mihail Kogălniceanu
Foto: Profimedia
Din articol
Efectul Trump Bastionul flancului estic

Polonia este una dintre cele doar patru țări din lume în care majoritatea populației susține găzduirea unei baze militare americane, potrivit unui sondaj global care a identificat statul de pe linia frontului NATO drept cel mai puternic susținător european al unei prezențe militare americane mai extinse.

Aproape 51% dintre respondenții din Polonia au susținut prezența unei baze militare americane în țară, în timp ce doar 23% s-au opus ideii, potrivit sondajului anual „Democracy Perception Index” (Indicele de percepție a democrației), realizat în 98 de țări, inclusiv 17 din Uniunea Europeană, scrie TVP World.

Rezultatele au făcut din Polonia o excepție clară printre țările europene incluse în sondaj, majoritatea acestora raportând o opoziție semnificativă față de bazele militare americane de pe teritoriul lor.

În afară de Polonia, România a fost singura altă țară europeană în care sprijinul pentru bazele americane a depășit opoziția, dar opinia publică a fost mult mai divizată, cu 39,8% în favoare și 37,3% împotrivă.

În Germania, care găzduiește aproximativ 36.000 de soldați americani — cea mai mare prezență militară americană din Europa — opoziția față de bazele americane a depășit sprijinul, cu 39% împotrivă, comparativ cu 29,8% în favoare.

Sondajul a clasat Polonia alături de România, Israel și Coreea de Sud ca singurele țări în care sprijinul pentru găzduirea bazelor americane a depășit opoziția.

Efectul Trump

Studiul, realizat între martie și aprilie, a corelat schimbarea atitudinilor față de Statele Unite cu deciziile de politică externă ale președintelui Donald Trump, inclusiv tarifele, tensiunile cu aliații NATO, sprijinul redus pentru Ucraina și amenințările de a anexa Groenlanda – un teritoriu danez autonom.

Concluziile vin în contextul în care Pentagonul intenționează să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania, în urma unei dispute publice între Trump și cancelarul german Friedrich Merz cu privire la războiul cu Iranul, reînnoind îngrijorările cu privire la angajamentul militar pe termen lung al SUA față de Europa.

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat săptămâna trecută că Polonia este pregătită să primească orice trupe americane retrase din Germania, adăugând că Varșovia dispune deja de infrastructura necesară pentru a le găzdui.

Ministrul de externe Radosław Sikorski, care aparține unui curent politic opus celui al lui Nawrocki, a declarat, de asemenea, că trupele americane suplimentare „vor fi binevenite în Polonia”.

Între timp, ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a negat joi informațiile potrivit cărora Statele Unite ar intenționa să-și reducă prezența militară în Polonia.

El a adăugat că sunt în curs discuții privind creșterea prezenței americane, nu doar în ceea ce privește numărul de soldați, ci și capacitățile operaționale.

Departamentul de Stat al SUA nu a comentat încă această chestiune, dar când a fost întrebat despre dorința Varșoviei de a găzdui trupele care părăsesc Germania, Trump a declarat reporterilor vinerea trecută: „Ei bine, Poloniei i-ar plăcea asta. Avem o relație excelentă cu Polonia.”

Bastionul flancului estic

Polonia, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, a devenit unul dintre statele-cheie ale flancului estic al NATO de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Țara găzduiește aproximativ 10.000 de soldați americani – a doua cea mai mare prezență militară americană din Europa, după Germania.

Polonia a insistat de ani de zile pentru creșterea numărului de trupe americane pe teritoriul său, atât sub administrația de dreapta anterioară, cât și sub actualul guvern al prim-ministrului Donald Tusk, un centrist, considerând prezența acestora un factor cheie de descurajare împ

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
5
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Digi Sport
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Trump anulează trimiterea a 4.000 de soldați americani în Polonia, după decizia de a retrage trupele din Germania
comisia europeana
Comisia Europeană a dat undă verde preliminară celei de-a patra cereri de plată din PNRR. Ce sumă poate încasa România
Avion de spionaj rus de tip Il-20M.
Un avion de spionaj al Rusiei a fost interceptat deasupra Mării Baltice. Anunțul făcut de armata poloneză
traian basescu face declaratii
Replica lui Traian Băsescu, întrebat dacă ne putem apăra timp de 72 de ore, în fața unui atac al Rusiei
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Poloniei a anunțat unde va avea loc următorul Summit B9: „Am hotărât fără nicio obiecție”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide...
vasile dincu la o sedinta
„Societatea se aștepta să fie jucător”. Ce crede Vasile Dîncu (PSD)...
Donald Trump și JD Vance
Donald Trump ar păstra o scrisoare secretă pentru JD Vance, în cazul...
vladimir putin
Economia Rusiei a ajuns pe marginea prăpastiei. Putin ar fi obligat...
Ultimele știri
Cum a ajuns partidul „Oameni Noi”, creat de Kremlin pentru a controla voturile anti-Putin, a doua forță politică din Rusia
Documentul obligatoriu pe care șoferii trebuie să îl aibă în mașină la ieșirea din țară. Ce riscuri pot apărea la trecerea graniței
Cu cine împarte celula Nicolas Maduro în închisoarea din New York. Fiul fostului președinte venezuelean face dezvăluiri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Au construit o groapă de gunoi pe munte, acum UE cere 6,5 milioane de euro înapoi. Cum încearcă CJ Suceava să...
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...