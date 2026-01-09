Așa-numita ordine mondială și statul de drept internațional au fost afectate în urma Operațiunii „Absolute Resolve”, prin intermediul căreia forțele americane au pătruns în Venezuela pentru a-l captura pe președintele Nicolas Maduro. Acesta din urmă a fost condamnat de liderii străini pentru preluarea ilegală a puterii încă din 2013 - cu ani înainte ca Donald Trump să devină președinte. Nu s-a întreprins nicio acțiune concretă. Operațiunea „Absolute Resolve” reprezintă însă o linie roșie depășită, scriu jurnaliștii publicației The Conversation, care punctează faptul că Europa este cel mai probabil partea lumii cea mai bine echipată pentru a încerca să fie mediatorul unui nou cadru de restabilire a echilibrului global.

Chiar și atunci când SUA au invadat Panama în 1989, s-a încercat păstrarea unei ordini mondiale care acum pare să nu mai conteze. Această invazie a fost precedată de o declarație de război din partea Panama. Congresul SUA a fost cel puțin informat, iar unele țări au încercat chiar să medieze conflictul.

Iar reacția atunci când SUA au mers mai departe a fost mult mai puternică. Chiar înainte de capturarea președintelui panamez Manuel Noriega, Adunarea Generală a Națiunilor Unite și Organizația Statelor Americane (n.r. care include SUA) au condamnat invazia drept una ilegală. Parlamentul European a făcut același lucru imediat după.

În cazul Venezuelei, tăcerea este asurzitoare. Și, văzând că nimeni nu a contestat-o, guvernul SUA a început imediat să vorbească despre cucerirea Groenlandei, sugerând că nici măcar nu ar fi nevoie să recurgă la forță. Ordinea mondială este moartă pentru că nimeni nu este dispus să o apere, precizează analiștii politici citați de The Conversation.

Cu toate acestea, este la fel de evident că alternativa la ordinea mondială defunctă nu poate fi lipsa totală a ordinii. Nu este fezabil ca lumea să funcționeze după legea junglei. Este prea complexă și prea mare pentru a fi guvernată de un singur imperiu.

Acest lucru a fost recunoscut chiar și în controversata strategie de securitate a SUA, publicată la sfârșitul anului 2025, care afirmă că elitele americane „au calculat greșit dorința Americii de a suporta pentru totdeauna povara globală” și că „au supraestimat capacitatea Americii de a finanța ... un complex militar, diplomatic, de informații și de ajutor extern”.

„Trăim într-o lume în care poți vorbi cât vrei despre subtilitățile internaționale și orice altceva”, spune acum Stephen Miller, șef adjunct al cabinetului lui Donald Trump, despre viziunea schimbată a SUA. „Dar trăim într-o lume, în lumea reală... care este guvernată de forță, care este guvernată de putere, care este guvernată de putere.”

Dar o lume guvernată în aceste condiții este, în mod evident, o lume care se îndreaptă spre distrugerea reciprocă, arată sursa citată. Într-un astfel de sistem, toate țările s-ar lupta, în mod legitim, să se apere militar. Pentru țările care nu sunt încă echipate, urmărirea armelor nucleare ar fi singura cale evidentă către invulnerabilitate.

Transformarea crizei în oportunitate

Deci, ce ar trebui să facă Europa în fața acestei probleme? Această situație necesită cooperarea cu Regatul Unit, Norvegia și, probabil, Canada și Elveția. Dacă este necesar, ar putea fi nevoie să se meargă mai departe fără Ungaria sau orice alte țări ale UE care încă au îndoieli cu privire la necesitatea unei integrări europene urgente, bazate pe apărare, spun analiștii de politică externă citați de The Conversation.

În teorie, o omenire fără ordine mondială reprezintă o problemă mult mai mare pentru Europa decât pentru orice altă economie din lume. Potrivit Băncii Mondiale, comerțul cu alte țări reprezintă peste 60 % din cele mai mari cinci PIB din Europa, dar mai puțin de 40 % din PIB al Chinei, Statelor Unite și Rusiei.

Cu toate acestea, Europa este probabil și partea lumii cea mai bine echipată pentru a încerca să fie mediatorul unui nou cadru. Are mai puțini dușmani decât alți concurenți și mai mulți prieteni (n.r. 16 din cele 20 de țări ale căror pașapoarte permit intrarea în alte state fără viză sunt europene). Are cea mai puternică tradiție de a fi un loc de întâlnire global (n.r. primele cinci orașe gazdă pentru organizații internaționale se află toate în Europa).

Deci Europa poate, în teorie, să-și transforme cea mai mare problemă în cea mai mare oportunitate. Europa trebuie să se prezinte ca singurul mediator credibil al unei noi ordini mondiale dificile, dar indispensabile. Potrivit lui Miller, acest lucru va necesita forță, putere și autoritate – dar este vorba de forța de a apăra fără standarde duble sau triple acele drepturi care au inspirat odată o „declarație universală” inspirată de Statele Unite.

Este vorba despre a avea puterea ideilor pentru a crea noi instituții care să consolideze aceste valori, dar și despre a avea puterea, chiar și una bazată pe descurajarea militară, de a apăra libertatea dacă cineva dorește să impună o viziune diferită asupra civilizațiilor, arată The Conversation.

Va găsi Europa curajul de a fi puternică? Probabil că are nevoie de un impuls pentru a se trezi. Groenlanda ar putea fi acel impuls. Dacă europenii nu reușesc să negocieze ceea ce au stăpânit până acum – un alt compromis umilitor care ar servi doar intereselor SUA și ar consolida viziunea asupra lumii a lui Miller – atunci un incident în Groenlanda ar putea însemna sfârșitul unei alianțe care este deja din ce în ce mai instabilă.

